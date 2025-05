© Foto: Manuel Balce Ceneta - AP Images

Bill Ackmans Milliardenwette auf den Autovermieter Hertz gerät ins Schlingern. Im ersten Quartal 2025 verfehlte das Unternehmen sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartungen deutlich. Hertz verbuchte einen Nettoverlust von 443 Millionen US-Dollar, der Umsatz brach um 13 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar ein - erwartet worden waren laut Konsensschätzung 2 Milliarden US-Dollar. Der Verlust pro Aktie lag bei 1,12 US-Dollar und damit über den erwarteten 98 Cent. Anleger reagierten enttäuscht: Die Aktie fällt: Der Rückschlag trifft auch Ackman, der mit seinem Hedgefonds Pershing Square rund 20 Prozent an Hertz hält. Ackman hält dennoch an seiner These fest: Bis 2029 könne Hertz 30 US-Dollar je …