Neuss (ots) -Mit der "Mall of Life" entsteht im Rheinpark-Center Düsseldorf/Neuss ein modernes Zentrum für ambulante Medizin und Gesundheitsdienstleistungen - genau dort, wo Urbanität, Frequenz und medizinischer Bedarf aufeinandertreffen. Auf rund 11.500 m² schafft Union Investment durch die Neuausrichtung ehemaliger Einzelhandelsflächen die räumliche und infrastrukturelle Basis für ein zukunftsorientiertes Gesundheitsangebot.Ein modernes Zentrum für Gesundheit und Wellbeing entstehtUnter dem Namen "Mall of Life" und im Rahmen eines umfangreichen Transformationsprojektes erhält das Rheinpark-Center in Neuss in den nächsten 24 Monaten ein völlig neues Gesicht. Im Zentrum steht die Umwidmung der Einzelhandelsflächen des zweiten Obergeschosses in Flächen für Arztpraxen diverser Fachrichtungen sowie flankierende gesundheitsnahe Dienstleistungen."Wir freuen uns über das große Interesse sowohl lokaler als auch überregionaler Arztpraxen und Gesundheitsdienstleister, die die Chance ergreifen, gemeinsam mit starken Einzelhändlern ein zukunftsweisendes Konzept für den Standort Neuss umzusetzen", erklärt Norman Naehrig, Projektleiter von Union Investment.Mall of Life - Antwort auf den Strukturwandel im ambulanten GesundheitswesenMit einer Investition von rund 50 Millionen Euro wird ein attraktives Umfeld realisiert, das Ärzten und medizinischen Dienstleistern neue Perspektiven eröffnet - wirtschaftlich, interdisziplinär und patientennah. Im Sommer 2024 erhielt Union Investment grünes Licht für den Umbau des Rheinpark-Centers, das seit 2010 zum Bestand ihres Immobilienfonds UniImmo: Europa gehört. Die Arbeiten sind bereits angelaufen, mit einer Fertigstellung wird Anfang 2027 gerechnet."Bereits die Hälfte unserer verfügbaren Mietflächen ist vermietet - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem lebendigen Zentrum für medizinische Innovationen, in dem bereits namhafte Fachbereiche wie Oralchirurgie, Kieferorthopädie und ein Physiotherapie-Zentrum vertreten sind", erklärt Regina Brandt, Vermarktungsleiterin der Adirion GmbH.Ein besonderes Highlight ist das Gesundheitszentrum Valmedica, das sich an Selbstzahler, Privatpatienten und Unternehmen richtet. Über 14 medizinische Fachrichtungen arbeiten hier interdisziplinär zusammen und ermöglichen eine individuell abgestimmte Versorgung. Ergänzt wird das Angebot durch den angeschlossenen "Health Club", der für strategisches Gesundheitsmanagement steht - mit regelmäßigen Gesundheitschecks, Workshops und Kursen zu zentralen Gesundheitsthemen.Zudem ist eine Klinik vorgesehen, die sich auf die Behandlung chronischer Erkrankungen wie Long Covid und Krebs fokussiert."Für die verbleibenden Flächen führen wir vielversprechende Gespräche mit interessierten Parteien, die Teil der "Mall of Life" und einer zukunftsweisenden Gesundheitslandschaft werden wollen", so Brandt weiter.Interdisziplinärer Mietermix schafft Synergien zwischen Einzelhandel und GesundheitFür eine starke Einzelhandelspräsenz und spannende Synergien zwischen Shopping und Health ist in der "Mall of Life" bereits gesorgt. Mit dem Umzug von Aldi, dm und MediaMarkt vom Ober- ins Erdgeschoss konnten renommierte Handelsmarken als Ankermieter langfristig für neue Flächen gebunden werden. Das moderne, serviceorientierte Umfeld bietet insbesondere für neue medizinische Einrichtungen attraktive Voraussetzungen - durch eine hohe Sichtbarkeit, den Zugang zu neuen Patientengruppen sowie die steigende Nachfrage nach gesundheitsnahen Services und Dienstleistungen.Detaillierte Informationen und Ansprechpartner rund um die "Mall of Life" sind online unter www.mall-of-life.de abrufbar.Pressekontakt:Torsten SaffierMail: pr@re-public.bizCall: +491732183500Original-Content von: Mall of Life, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179753/6032795