Norderstedt (ots) -- Strategische Partnerschaft fixiert: tesa und ZEISS schließen Kooperationsvertrag zur gemeinsamen Industrialisierung von Hologrammtechnologie.- Fokus auf Replikation in Serie: Kombination aus mikrooptischer Expertise und zukunftsweisender Klebetechnologie für die großflächige, prozesssichere Replikation holografischer Folien.- Klare Fokussierung auf Automotive: Gemeinsame Entwicklungen zielen auf transparente Displaylösungen für den Einsatz im Automobilbereich ab.tesa und ZEISS vertiefen ihre Zusammenarbeit und haben ihre strategische Partnerschaft im Rahmen eines Kooperationsvertrags formalisiert. Im Zentrum steht die industrielle Replikation holografisch funktionalisierter Folien - speziell für großformatige Anwendungen wie transparente Displays in Fahrzeug-Frontscheiben.Durch die Bündelung ihrer jeweiligen Kompetenzen in Mikrooptik und Hochleistungs-Klebetechnologie schaffen beide Unternehmen die Grundlage für die prozesssichere und großflächige Serienfertigung holografischer Komponenten. Ziel ist es, holografische Funktionalität im industriellen Maßstab in transparente Flächen, wie Glas, zu integrieren.Ein zentrales Leuchtturmprojekt der Partnerschaft ist die Entwicklung holografischer Lösungen für Windschutzscheiben im Automobilbereich. Die holografischen Lösungen sparen Platz sowie Gewicht und bieten zusätzliche Funktionen mit echtem Mehrwert.Gebündelte Expertise für die Entwicklung von ZukunftstechnologienBeide Partner verfügen über tiefes Branchenwissen und Erfahrung in der industriellen Umsetzung technologischer Innovation: ZEISS als führender Anbieter mikrooptischer Komponenten und tesa als langjähriger Entwicklungspartner verschiedener Industrien mit dem Fokus auf selbstklebende Produkt- und Systemlösungen."Als fester Partner der Automobilindustrie und Consumer-Electronics-Branche bringt tesa sein umfassendes Prozess- und Materialwissen in die Kooperation mit ZEISS ein. Gemeinsam werden wir die serielle Replikation holografischer Lösungen maßgeblich vorantreiben. Mit ZEISS haben wir einen globalen Technologieführer an unserer Seite - wir freuen uns auf die intensive Zusammenarbeit und die Entwicklung zukunftsweisender Projekte für unsere Kunden", sagt Dr. Ingrid Sebald, Technologie-Vorständin bei tesa.Auch ZEISS sieht in der Zusammenarbeit ein starkes Signal in Richtung Zukunftstechnologien. "Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die Industrialisierung von Hologrammtechnologie - insbesondere für großflächige Anwendungen. Gemeinsam mit tesa schaffen wir die Voraussetzungen, um holografische Innovationen zuverlässig, skalierbar und wirtschaftlich in den Markt zu bringen", so Roman Kleindienst, Head of ZEISS Microoptics / EVP ZEISS Microoptics.Mehr Infos: www.tesa.comPressekontakt:Falk SlugaCorporate CommunicationsTelefon: +49 40 88899 0E-Mail: pr@tesa.comOriginal-Content von: tesa SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77628/6032793