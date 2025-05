Xiaomis Angriff auf den deutschen E-Automarkt steht in den Startlöchern: Schon Ende Mai könnte der Bau des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Elektroautos in München beginnen. Der chinesische Konzern lockte außerdem bereits Spezialisten von BMW und Ferrari an - ein Warnschuss für die europäischen Autobauer.

