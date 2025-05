United Internet (UI) hat für das erste Quartal 2025 besser als erwartete Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4% auf 1,6?Mrd.?EUR und lag damit 2% über dem Konsens. Das bereinigte EBITDA blieb mit 343?Mio.?EUR im Jahresvergleich stabil, übertraf jedoch die Erwartungen um 7%, was vor allem auf geringere Kosten beim Netzaufbau von 1&1 (67?Mio.?EUR) zurückzuführen ist. Das Segment Business Applications entwickelte sich überdurchschnittlich gut, getragen von einer starken Nachfrage im Aftermarket. Das EBIT sank im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 163?Mio.?EUR, bedingt durch Rollout-Kosten und höhere Abschreibungen. UI gewann im ersten Quartal 150.000 Neukunden hinzu, was auf eine solide Nachfrage hinweist. Für das Geschäftsjahr 2025 erhöhte UI die Umsatzprognose auf rund 6,45?Mrd.?EUR (+2,3% yoy) und bestätigte das Ziel für das bereinigte EBITDA bei rund 1,35?Mrd.?EUR (+4% yoy). Die Aktie legte im vergangenen Monat um rund 25% zu - gestützt durch Optimismus hinsichtlich der Cloud-Dienste und erwarteter Impulse durch den 500?Mrd.?EUR schweren Infrastrukturfonds der Bundesregierung. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel von 23,00?EUR auf 25,00?EUR an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG