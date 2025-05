© Foto: ARK Invest

Für Starinvestorin Cathie Wood läuft es aktuell richtig gut: Sie darf sich nach Tempus AI und Trade Desk über den nächsten Erfolg nach Quartalszahlen freuen.Cathie Wood musste in den vergangenen Jahren viel Häme über sich ergehen lassen: Nachdem sie während der Corona-Pandemie noch überwältigenden Anlageerfolg hatte, blieb ihr Flaggschifffond ARK Innovation weit hinter dem KI-getriebenen Gesamtmarkt zurück. Doch nachdem dieser in den vergangenen Monaten auf der Stelle getreten ist, hat sich das Kräfteverhältnis verschoben: Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Plus von 12,1 Prozent notiert, konnte sich ARK Innovation um 23,3 Prozent verteuern. …