München (ots) -Gefeierte Horror-Sensation mit Alison Brie ("Glow") und Dave Franco ("Love Lies Bleeding") - einzigartig, wild, witzig und schockierend. Ein Film, den man so schnell nicht vergisst. LEONINE Studios bringt TOGETHER - UNZERTRENNLICH am 31. Juli 2025 in die Kinos.Millie und Tim sind seit vielen Jahren ein Paar. Als sie von New York in ein abgelegenes Haus aufs Land ziehen, verlassen sie alles Vertraute - außer einander. Beim Erkunden des umliegenden Waldes, werden sie von einem Unwetter überrascht und müssen die Nacht in einer unheimlichen Höhle verbringen. Am nächsten Morgen bemerken sie erste irritierende Veränderungen an sich. Panisch versuchen die beiden, die Transformation aufzuhalten, denn der physische Veränderungsprozess befällt nicht nur ihre Körper, sondern wird zu einem Alptraum, der ihre ganze Existenz bedroht.Alison Brie ("Glow", "Promising Young Woman") und Dave Franco ("Love Lies Bleeding", "Die Unfassbaren 2"), die auch im echten Leben ein Paar sind, spielen die Hauptrollen in diesem raffinierten Horror-Film, der die Fragen nach Nähe und Distanz in einer Beziehung noch einmal ganz neu auslotet. TOGETHER - UNZERTRENNLICH ist das Langfilmdebüt des australischen Regisseurs Michael Shanks, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Der Film feierte seine Premiere auf dem diesjährigen Sundance Film Festival und wurde von Publikum und Presse begeistert aufgenommen.