Frankfurt am Main (ots) -- 1-Mrd. EUR-Finanzierung für das größte Fernwärmenetz Westeuropas- Starkes Signal für die Wärmewende in BerlinDie KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 100 Mio. EUR an einer Finanzierung für die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH, bei der acht Banken dem Unternehmen insgesamt 1 Mrd. EUR zur Verfügung stellen. Die Finanzierung sichert den Kapitalbedarf des Unternehmens bis mindestens Ende März 2027 und stärkt die Basis für die langfristige Wärmewende in Berlin. Die BEW, Betreiberin des größten Fernwärmesystems Westeuropas und zentraler Wärmeversorgerin der Hauptstadt, hat damit die erste Finanzierungsrunde nach ihrem Verkauf durch Vattenfall an das Land Berlin erfolgreich abgeschlossen."Damit stellen wir frühzeitig die Weichen für die finanziell gesicherte Wärmewende in Berlin. Wir sind finanziell solide aufgestellt, um die Transformation unserer Erzeugung konsequent voranzutreiben und Berlins Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten", so Axel Pinkert, Geschäftsführer Finanzen der BEW Berliner Energie und Wärme GmbH.Das Unternehmen will bis 2030 vollständig aus der Steinkohleverbrennung aussteigen und auf eine Kombination aus industrieller Abwärme, Erdgas, Power-to-Heat, Großwärmepumpen, Biomasse und Wärmespeicherung setzen. Bis 2045 soll die vollständige Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung abgeschlossen sein. Dann soll neben Wasserstoff verstärkt auch geothermische Energie für die Fernwärme genutzt werden."Wir freuen uns sehr, unseren neuen Kunden BEW bei der Umsetzung der Wärmewende in Berlin zu unterstützen und auf seinem Weg zur Dekarbonisierung zu begleiten", so Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit der Finanzierung unterstreichen wir ein weiteres Mal unser Engagement bei der Begleitung von Transformationsprojekten auf dem Weg zu einer nachhaltigen und klimaschonenden Gesellschaft."Über die BEW Berliner Energie und WärmeMit einer über 140-jährigen Geschichte steht die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH für Stabilität, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit. Sie versorgt mit ihren rund 2.200 Mitarbeitenden 700.000 Wohnungen - mehr als ein Drittel der zwei Millionen Berliner Wohnungen - mit klimaschonender Fernwärme und Warmwasser, zudem 8.000 weitere Gebäude wie zum Beispiel Schulen, Bibliotheken und Museen. Darüber hinaus liefert die BEW auch lokal erzeugte Wärme und Kälte und bietet individuelle dezentrale Energielösungen an. Das Ziel: Einen signifikanten Beitrag zur Klimaneutralität Berlins zu leisten. Dafür wird die BEW bis 2030 vollständig aus der Kohlenutzung aussteigen. Bis 2045 soll die Fernwärmeerzeugung klimaneutral gestaltet werden.Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.