Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_copytradingcp_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25), ein führender CFD-Broker für Multi-Asset-Handelslösungen, freut sich, die offizielle Einführung des Copy-Trading über die Vantage-Kundenportal-Website bekannt zu geben und damit den Zugang zu einer seiner beliebtesten Funktionen in den Ländern, in denen Vantage tätig ist, weiter auszubauen. Diese Markteinführung ist ein neuer Meilenstein im Engagement von Vantage, seinen Nutzern ein intelligenteres, einfacheres und zugänglicheres Handelserlebnis zu bieten.Die Copy Trading-Funktion, die zuvor über die Vantage-App verfügbar war, ist nun vollständig in das Kundenportal auf der Vantage-Website integriert, so dass sowohl neue als auch bestehende Nutzer nahtlos auf dieses leistungsstarke Tool zugreifen können. Ganz gleich, ob Sie neu in der Welt des Handels sind oder Ihre Anlagestrategien diversifizieren möchten, mit Copy Trading können Sie die besten Trader in Echtzeit verfolgen und kopieren - direkt in Ihrem Browser.Ähnlich wie bei der Copy Trading-Anmeldung über die App können sich berechtigte Nutzer, die ein Copy Trading-Konto über das Kundenportal eröffnen, für unsere Einzahlungsbonus-Aktion mit bis zu 50 % Guthabenbonus* qualifizieren. Diese exklusive Aktion soll den Nutzern den Einstieg mit zusätzlichem Kapital erleichtern, um neue Strategien zu erkunden und von erfahrenen Signal-Providern zu lernen.Die Copy Trading-Lösung von Vantage ist auf Einfachheit, Flexibilität und Leistung ausgelegt. Vorteile für Nutzer:- Null Kommission** auf US-Aktien - Handeln Sie beliebte US-Aktien über CFDs ohne jegliche Kommissionsgebühren**, was die Handelskosten senken kann.- 16 technische Indikatoren Powered by TradingView - Greifen Sie auf fortschrittliche Charting-Tools zu, um fundierte Entscheidungen zu treffen und tiefere Einblicke in den Markt zu erhalten.- Kostenloser Zugang zu mehr als 220 täglichen Produktanalysen - Bleiben Sie mit kuratierten Einblicken, Prognosen und Forschungsergebnissen auf den globalen Märkten immer einen Schritt voraus.- Schnelle Copy Trading-Aktivierung - Richten Sie Ihr Copy Trading-Konto ein und beginnen Sie sofort mit dem Kopieren von Top-Tradern.Copy Trading ist zu einem beliebten Einstiegspunkt für aufstrebende Händler geworden, die sich mit niedrigen Einstiegshürden in den Finanzmärkten engagieren wollen. Durch die automatische Spiegelung der Strategien erfahrener Händler können die Nutzer die Entscheidungsfindung in Echtzeit beobachten und die Marktdynamik besser verstehen - und das alles in einer angenehmen, von der Community geprägten Umgebung.Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets, kommentierte die Einführung: "Bei Vantage arbeiten wir kontinuierlich daran, den Zugang zu den Finanzmärkten zu demokratisieren. Indem wir Copy Trading in unser Kundenportal integrieren, bieten wir unseren Nutzern mehr Flexibilität und Komfort. Diese Erweiterung spiegelt unser Engagement für Innovation wider und hilft Händlern - sowohl neuen als auch erfahrenen - dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, und zwar mit den Tools und der Unterstützung, die sie benötigen."Bereit zum Handeln? Loggen Sie sich noch heute in Ihr Vantage Kundenportal (https://secure.vantagemarkets.com/login/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_copytradingcp_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) ein, um ein Copy Trading-Konto zu eröffnen, Ihren Einzahlungsbonus* zu erhalten und die Möglichkeiten zu erkunden.*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.**Es können weitere Gebühren anfallen.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_copytradingcp_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. 