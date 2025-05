Ein siebenjähriger, mit 101 Mio. USD dotierter weltweiter Wettbewerb, um die Zukunft des menschlichen Alterns zu revolutionieren.

Timeline®, ein führendes Biotechnologieunternehmen im Bereich Langlebigkeit und Hersteller von Mitopure®, gab heute bekannt, dass es im renommierten Wettbewerb XPRIZE Healthspan als Gewinner des Milestone 1 Award ausgezeichnet wurde. Timeline wurde aus Hunderten von internationalen Teams ausgewählt und gehört zu den 40 weltweit führenden Teams, die innovative, sichere und wissenschaftlich fundierte Ansätze zur Verlängerung der gesunden menschlichen Lebensfunktion um mindestens ein Jahrzehnt vorantreiben.

XPRIZE Healthspan wurde 2023 von XPRIZE ins Leben gerufen und hat zum Ziel, innerhalb von zwölf Monaten Maßnahmen zu fördern, die die durch altersbedingten Verfall verlorenen Muskel-, Gehirn- und Immunfunktionen bei Personen im Alter von 50 bis 80 Jahren um 10 bis 20 Jahre wiederherstellen können. Die Preisträger der ersten Stufe wurden anhand der Durchführbarkeit, Sicherheit und des transformativen Potenzials ihrer Maßnahmen ausgewählt.

"XPRIZE bestätigt, woran wir seit Jahren glauben dass die Wissenschaft des Alterns bereit ist, echte, umsetzbare Durchbrüche in der menschlichen Gesundheit zu erzielen", erklärte Dr. Patrick Aebischer, MD, Mitbegründer von Timeline und President Emeritus der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL). "Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Gesundheit der Mitochondrien als transformativer Ansatz zur Verlängerung der gesunden Lebensspanne und zur Verbesserung der Funktionen in alternden Bevölkerungen."

Die Auszeichnung von Timeline basiert auf mehr als 15 Jahren bahnbrechender klinischer Forschung im Bereich der mitochondrialen Gesundheit, einschließlich der Entdeckung und Entwicklung von Urolithin A, einem natürlichen Wirkstoff, der die Mitophagie stimuliert den körpereigenen Prozess zur Beseitigung dysfunktionaler Mitochondrien und zur Regeneration gesunder Mitochondrien. Mitopure®, das von Timeline entwickelte Urolithin A, verbessert nachweislich die mitochondriale Funktion, Kraft und Immunabwehr in mehreren randomisierten, placebokontrollierten Studien am Menschen.

"Wir fühlen uns geehrt, zu den 40 weltweit führenden Teams zu gehören, die klinisch erprobte Lösungen zur Verlängerung der gesunden Lebensspanne vorantreiben", erklärte Dr. Chris Rinsch, Mitbegründer und President von Timeline. "Dieser Meilenstein spiegelt unser Engagement für wissenschaftliche Exzellenz und unsere Mission wider, eine neue Kategorie von Innovationen für ein gesundes Leben zu schaffen eine, die höhere Standards für ernährungsbezogene und topische Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung setzt."

Über Timeline ®

Timeline (die Muttergesellschaft von Amazentis) ist ein bahnbrechendes Schweizer Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Langlebigkeitsindustrie mit seinem bahnbrechenden, klinisch erprobten, patentrechtlich geschützten Wirkstoff Mitopure® zu revolutionieren. Timeline bietet einen umfassenden Ansatz für die zelluläre Gesundheit und integriert die Vorteile von Mitopure in seine Nahrungsergänzungsmittel der nächsten Generation und seine aktuellen Hautpflegeprodukte. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Alterungsforschung ist Timeline bestrebt, die Grenzen der menschlichen Gesundheit zu erweitern und zu einer Zukunft beizutragen, in der alle Menschen länger und gesünder leben können. Das Unternehmen stützt sich auf über 15 Jahre Forschung durch renommierte Wissenschaftler, mehrere klinische Studien und über 50 weltweite Patente. Nestlé Health Science und L'Oréal sind Investoren des Unternehmens. www.timeline.com

