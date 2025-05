Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds lief auch im April nur mit halber Kraft, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Nach zwei Wochen Osterruhe hätten die Konsortialbanken in der letzten Aprilwoche aber noch einmal ordentlich aufgedreht. Mit insgesamt gut 10 Mrd. EUR an neuen gedeckten Anleihen sei das Volumen dennoch weiterhin unterdurchschnittlich geblieben. An der Nachfrage habe dies jedoch nicht gelegen - die Zeichnungsbücher seien gut gefüllt gewesen. Und dank mehrfacher Überzeichnung hätten die anfänglich genannten Spreads deutlich gesenkt werden können, sodass kaum noch Neuemissionsspreads übrig geblieben seien - teilweise seien diese sogar negativ gewesen. ...

