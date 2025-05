Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI sank in der Eurozone im April von 50,9 auf 50,4 Punkte und blieb damit in der Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Der Index der Industrie sei leicht von 48,6 auf 49,0 Punkte gestiegen, der PMI der Dienstleistungen sei jedoch von 51,0 auf 50,1 Punkte gefallen. Die Inflationsrate habe im April - entgegen der Erwartung eines leichten Rückgangs - bei 2,2% verharrt, die Kernrate sei stärker als erwartet von 2,4% auf 2,7% gestiegen. Die Arbeitslosenquote habe im Februar bei dem Rekordtief von 6,2% verharrt. ...

