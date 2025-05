Der Platinpreis notierte am Dienstagmorgen bei 987 US-Dollar je Unze - ein Rückgang um 1,4 % binnen 24 Stunden. Auf 5-Tages-Sicht ergibt sich dennoch ein Plus von 2,5 %, was auf eine leichte Stabilisierung hindeutet. Während Investoren auf Erholung hoffen, stehen die Produzenten unter Druck: Steigende Kosten, sinkende Förderung und instabile Margen setzen besonders Südafrika zu. Die Kombination aus ...

