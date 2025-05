Unterhaching (ots) -Sommer, Sonne, Sound - und gute Vibes beim Kaugummi kauen! Wenn die Musik die Luft zum Vibrieren bringt und Tausende in ausgelassener Stimmung tanzen, tut zwischendurch ein kurzer Moment zum Durchatmen einfach gut. Genau dann holt EXTRA Kaugummi auf seiner Festival Tour alle Musikfans ab, die sich einen Reset-Moment gönnen wollen, wenn sie ihn brauchen.Die beliebteste Kaugummimarke Deutschlands[1] macht mit EXTRA Refreshers diesen Sommer Halt auf drei der größten Festivals: dem Hurricane Festival in Scheeßel (20.-22. Juni), dem Lollapalooza in Berlin (12.-13. Juli) und dem Superbloom in München (30.-31. August). Mit im Gepäck: purer Geschmack, coole Erlebnisse und eine Oase für alle, die kurz dem Festivaltrubel entfliehen wollen. Willkommen in Kautopia, dem Ort zum Abschalten, Auftanken und Kauen. Alle sind willkommen, sich eine kurze Kauzeit zu gönnen - und den leckeren Geschmacks-Boost von EXTRA Refreshers Kaugummi zu erleben.Unter dem Motto "Go big for Kautopia" erwartet die Besucher:innen eine überdachte Lounge. Der Eingang ist nicht zu übersehen: er führt durch ein riesiges EXTRA Refreshers Tropical Pack in einen Rückzugsort, Chill-Spot und inspirierenden Place to Be. Während draußen der Bass wummert, die Crowd ausgelassen feiert und sich lange Schlangen vor den Getränkeständen bilden, öffnet sich hier eine ganz andere Welt - eine Chew & Chill Zone zum An- und Runterkommen, ideal für einen Reset-Moment und kleine Meditationen beim Kauen.Erster Anziehungspunkt ist das Glücksrad, das mit Gewinnen lockt - darunter Extra Refreshers Samples und als Hauptpreis ein Kaugummi-Jahresvorrat. Die leckeren Aromen tanzen auf der Zunge und regen die Sinne an. Wer die Kautopia-Auszeit voll auskosten möchte, kann sich in der Chill Zone auf Sitzsäcken entspannt zurücklehnen - und auch mobile Geräte rechargen, damit der Akku für Insta-Stories, TikTok-Vibes und Festival-Selfies wieder auf 100 Prozent ist. Ein besonderes Highlight ist der Swing Foto Spot: Eine Schaukel vor wolkenverzierten Wänden. Wer sich auf Wolke Sieben schwingt, kann himmlische Me-Momente erleben und die relaxte Kau-Zeit für die sozialen Medien festhalten. Kautopia, EXTRARefreshers, WillkommenInKautopia, ErlebeDenGeschmacksboost - dieser Sommer hat seine Hashtags gefunden.Und? Lust bekommen auf Musik und Momente in Kautopia - und noch kein Ticket? Sichere dir dein Wunschticket für das Hurricane, Lollapalooza oder Superbloom Festival.EXTRA Refreshers Kaugummi ist nicht nur im Alltag ein toller Begleiter. Chew & recenter - auf den schönsten Festivals des Sommers.[1] Nielsen, GUM, Total Germany, Volume Sales, MAT TY W2025 16Über Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Ihre Fragen beantworten wir gern:eckstein Influence GmbHIm Wingert 1453115 BonnMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 228 - 43328611Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6032903