- HEALWELL erzielte im 1. Quartal 2025 einen Quartalsumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 14,1 Millionen $, was einer Steigerung von 208 % gegenüber 4,6 Millionen $ im 1. Quartal 2024 entspricht. Treiber des Umsatzwachstums waren Akquisitionen im vergangenen Jahr und ein Rekordwachstum von 224 % im KI- und Data-Science-Geschäft des Unternehmens.

- Am 1. April 2025 schloss HEALWELL die Übernahme von Orion Health ab, die ab dem 2. Quartal 2025 einen jährlichen Umsatz von ca. 100 Millionen $ aus SaaS- und Serviceleistungen einbringen dürfte und das Unternehmen auf der Basis des bereinigten EBITDA in die Gewinnzone führt. Außerdem erweitert Orion die globale Reichweite von HEALWELL um mehr als 70 große Unternehmenskunden in 11 Ländern und eröffnet HEALWELL damit einen bedeutenden neuen Vertriebskanal für seine KI- und Krankheitserkennungsdienstleistungen.

- Am 23. April 2025 gab HEALWELL Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt, um die nächste Phase seines Wachstums und seiner Integration zu unterstützen. Herr James Lee wird mit Wirkung ab 1. Juli 2025 zum CEO berufen, während Herr Dr. Alexander Dobranowski in die Rolle des President wechselt, um sich auf die Beschleunigung der KI- und Data-Science-Lösungen des Unternehmens zu konzentrieren sowie weiterhin die Kapitalmarktaktivitäten zu leiten. Um die Umsetzungskapazitäten weiter zu stärken, wird Herr Sacha Gera zum Chief Operating Officer und Herr Brad Porter zum Chief Commercial Officer berufen.

Toronto (Ontario), 13. Mai 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, dessen Hauptaugenmerk auf die präventive Pflege gerichtet ist, freut sich, seine untestierten und zusammengefassten konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt zu geben. Eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens ist unten aufgeführt. Detailliertere Informationen sind in den Zwischenberichten und dem entsprechenden Geschäftsbericht enthalten, die auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung als "bereinigt" bezeichneten Finanzkennzahlen sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, merkte dazu wie folgt an: "Unser primärer Fokus im 1. Quartal lag auf der Sicherung der Finanzierung und der Umsetzung unserer transformativen Übernahme von Orion Health, die am 1. April 2025 abgeschlossen wurde. Mit der Übernahme von Orion Health treten wir bei HEALWELL in eine neue Phase ein. Orion Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Interoperabilität von Gesundheitsdaten, und diese transformative Akquisition bringt unserer Plattform globale Größe und eine robuste Gesundheitssoftware-Infrastruktur. Die Kombination aus erstklassiger Technologie für Künstliche Intelligenz, erfahrenem Management und unmittelbarem Zugang zu einigen der größten Gesundheitssysteme weltweit positioniert HEALWELL für nachhaltiges Wachstum und eine langfristige Führungsrolle im weltweiten KI-Ökosystem im Gesundheitswesen. Unsere nahtlose Integration des Softwareangebots von Orion Health in die KI-Lösungen von HEALWELL sowie unsere gemeinsame Vermarktungsstrategie für Chancen im öffentlichen und privaten Sektor sind wichtige Treiber für unser künftiges Wachstum. Zusammen bietet die kombinierte 'WELL'-Familie eine beispiellose Tiefe, Leistungsfähigkeit und Werthaltigkeit. Mit WELL Health, WELLSTAR, HEALWELL und nun auch Orion Health sind wir in einer einzigartigen Position, um umfassende Lösungen für den öffentlichen Sektor anzubieten, die nur wenige andere Unternehmen bieten können."

Dr. Dobranowski führte weiter aus: "Unsere Ergebnisse für das 1. Quartal sind Ausdruck der Stärke und Diversifizierung des HEALWELL-Geschäfts, sogar schon vor der Übernahme von Orion Health, da wir weiterhin eine kategoriedefinierende KI-gestützte Gesundheitsplattform skalieren. Die Dynamik in unserem Geschäftsbereich KI und Data Science ist besonders spannend - Khure Health wurde von wichtigen Akteuren im Gesundheitswesen schnell angenommen, während Pentavere mit neuen Unternehmensbeziehungen immer mehr an Zugkraft gewinnt. Diese Technologien verändern grundlegend die Art und Weise, wie Risikopatienten im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens zuverlässig identifiziert, verstanden und behandelt werden."

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, nahm dazu wie folgt Stellung: "Unsere Finanzergebnisse des 1. Quartals übersteigen unsere Erwartungen. Unsere gezielten Kostenoptimierungsmaßnahmen - einschließlich Personalabbau - werden voraussichtlich zu jährlichen Einsparungen in Höhe von 3 Millionen $ führen und unsere finanzielle Position in Zukunft weiter stärken. Außerdem haben wir uns zur Unterstützung der Übernahme von Orion Health eine Finanzierung in Höhe von insgesamt über 100 Millionen $ gesichert, bestehend aus einer Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen $ unter der Leitung von Scotiabank und RBC sowie dem Erlös einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 55,5 Millionen $, die sich aus 30 Millionen $ in Form von Wandelschuldverschreibungen und 25,5 Millionen $ Eigenkapital zusammensetzt. Wir gehen davon aus, dass Orion Health ab dem 2. Quartal 2025 einen positiven Beitrag zu unseren Finanzergebnissen leisten und in dem Quartal einen Top-Line-Umsatz von ca. 25 Millionen $ erwirtschaften wird. Angesichts der Vorteile der Orion-Akquisition erwarten wir, dass das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2025 positiv sein wird."

Wichtigste Finanzergebnisse des ersten Quartals 2025

Zu den wichtigsten Finanzergebnissen für die fortzuführenden Geschäftsbereiche des Unternehmens in den drei Monaten bis zum 31. März 2025 gehören wie folgt:

- HEALWELL erzielte im 1. Quartal 2025 einen Quartalsumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 14,1 Millionen $, was einem Anstieg von 208 % gegenüber dem Umsatz von 4,6 Millionen $ im 1. Quartal 2024 entspricht.

- HEALWELL erzielte im 1. Quartal 2025 einen Bruttogewinn von 6,5 Millionen $, eine Steigerung von 226 % gegenüber 2,0 Millionen $ im 1. Quartal 2024. Der Anstieg des Bruttogewinns ist in erster Linie auf den Umsatzanstieg bei Khure Health und die Übernahmen im vergangenen Jahr zurückzuführen, unter anderem Pentavere, Intrahealth, Verosource, Biopharma und Mutuo.

- HEALWELL erzielte im 1. Quartal 2025 eine Bruttomarge von 46 % im Vergleich mit 44 % im 1. Quartal 2024.

- Im 1. Quartal 2025 verzeichnete HEALWELL einen bereinigten EBITDA-Verlust von 3,3 Millionen $, verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 2,5 Millionen $ im 1. Quartal 2024.

- Zum 31. März 2025 verfügte HEALWELL über Barmittel in Höhe von 18,4 Millionen $ im Vergleich mit 9,4 Millionen $ zum 31. Dezember 2024. Das Unternehmen verfügte außerdem über 86,6 Millionen $ an Barmitteln, die für die am 1. April 2025 abgeschlossene Übernahme von Orion vorgeschossen wurden.

Wichtigste geschäftliche und betriebliche Ereignisse des ersten Quartals

Zu den wichtigsten geschäftlichen und betrieblichen Ereignissen im Unternehmen in den drei Monaten bis zum 31. März 2025 zählen wie folgt:

- Abschluss von Eigenkapitaltranche in Höhe von 25,5 Millionen $: Am 21. Januar 2025 gab HEALWELL den Abschluss der ersten Tranche seiner Bought-Deal-Übernahmefinanzierung bekannt, wodurch es Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 25,5 Millionen $ verzeichnete.

- Abschluss von Wandelschuldverschreibungstranche in Höhe von 30 Millionen $: Am 28. Januar 2025 gab HEALWELL den Abschluss der zweiten Tranche seiner Bought-Deal-Übernahmefinanzierung bekannt, wodurch es Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 27,3 Millionen $ verzeichnete - nach Berücksichtigung des OID (Original Issue Discount) auf die zugrunde liegenden Schuldverschreibungen.

- Strategische Kostenoptimierungsinitiative: Am 3. Februar 2025 stellte HEALWELL ein Unternehmensupdate bereit, in dem es eine Kostenoptimierungsinitiative ankündigte, um die Betriebe zu optimieren und die Effizienz von Fusionen und Übernahmen zu maximieren. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens 3,0 Millionen $ und unterstreicht damit sein Engagement für betriebliche Exzellenz.

- Kreditabkommen über 50 Millionen $ unter der Führung von Scotiabank und RBC zur Unterstützung der Übernahme von Orion: Am 26. Februar 2025 gab HEALWELL die Unterzeichnung eines Kreditabkommens in Höhe von 50 Millionen $ unter der Führung von Scotiabank und RBC bekannt, um die Übernahme von Orion Health zu unterstützen. Die Finanzierung umfasst ein langfristiges Darlehen in Höhe von 20 Millionen $ und einen revolvierenden Dispositionskredit in Höhe von 30 Millionen $ mit einer zusätzlichen ungebundenen Akkordeonfunktion von bis zu 25 Millionen $. Zusammen mit den kürzlich durchgeführten Kapitalbeschaffungen hat sich HEALWELL für die Übernahme von Orion Health eine Finanzierung in Höhe von über 100 Millionen $ gesichert.

Ereignisse nach dem 31. März 2025

Wichtigste geschäftliche und betriebliche Ereignisse nach dem 31. März 2025:

- Übernahme von Orion Health: Am 1. April 2025 schloss HEALWELL die Übernahme von Orion Health ab, einem führenden Anbieter von Interoperabilitätslösungen für Gesundheitsdaten mit Sitz in Auckland, Neuseeland. Mit dieser Akquisition etabliert sich HEALWELL als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen KI und Interoperabilität im Gesundheitswesen, wobei das vereinte Unternehmen gut aufgestellt ist, um in großem Maßstab innovative Gesundheitslösungen in mehreren Regionen anzubieten.

- Ausübung einer Kaufoption durch WELL Health: Am 1. April 2025 übte WELL Health Technologies sein Kaufrecht zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an HEALWELL AI aus, und zwar zeitgleich mit der Übernahme von Orion Health durch HEALWELL. Im Rahmen dieses strategischen Schritts erwarb WELL 30,8 Millionen nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse A und 30,8 Millionen Mehrfachstimmrechtsaktien der Klasse B von HEALWELL. Darüber hinaus wandelte WELL alle seine Wandelschuldverschreibungen um und übte alle ausstehenden Warrants für den Erwerb von Aktien aus, was zum Besitz von ca. 37 % der wirtschaftlichen Beteiligung und von 69 % der Stimmrechte an HEALWELL auf nicht verwässerter Basis führte.

- Strategische Veränderungen im Führungsteam: Am 23. April 2025 gab HEALWELL strategische Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt, um seine nächste Phase der Integration und des Wachstums zu unterstützen. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2025 wird Herr James Lee zum Chief Executive Officer berufen; er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und strategische Transformation mit. Dr. Alexander Dobranowski, Gründungs-CEO, wird in die Rolle des President wechseln, wo er sich auf große KI-Initiativen und die Kapitalmarktstrategie konzentrieren wird. Das Unternehmen begrüßt außerdem Sacha Gera als Chief Operating Officer, der die operative Umsetzung und die technologische Ausrichtung vorantreiben wird, sowie Brad Porter als Chief Commercial Officer, der das Umsatzwachstum und die Markteinführungsstrategie von HEALWELL und Orion Health beaufsichtigen wird. Diese Veränderungen sind darauf ausgelegt, weitere Synergien aus den jüngsten Übernahmen freizusetzen und HEALWELL in die Lage zu versetzen, von der weltweit wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Gesundheitslösungen zu profitieren.

Details zum Webcast und zur Telefonkonferenz:

HEALWELL wird am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 13:00 Uhr EST (10:00 Uhr PST, 18:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz mit gleichzeitigem Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer Dr. Alexander Dobranowski und Chief Financial Officer Anthony Lam abgehalten. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Datum: Dienstag, 13. Mai 2025

Uhrzeit: 13:00 Uhr EST / 10:00 Uhr PST / 18:00 Uhr MEZ

Webcast link: https://www.gowebcasting.com/14053

Gebührenfrei Nordamerika: 1-833-752-3509

Gebührenpflichtige internationale Rufnummer: 1-647-846-7993

Wenn Sie sich per Telefon in die Telefonkonferenz einwählen, wählen Sie sich bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein und bitten Sie darum, dem "HEALWELL AI Inc. Conference Call" zugeschaltet zu werden.

Ausgewählte Finanzinformationen

(in 1.000 Dollar, ausgenommen Prozentsätze und Beträge pro Aktie)

Non-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe "bereinigtes EBITDA", "bereinigte EBITDA-Marge", "bereinigter Bruttogewinn" und "bereinigte Bruttomarge" haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar und sollten nicht als Ersatz für oder besser als IFRS-Finanzkennzahlen angesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den Abschnitt "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das Quartal, das am 31. März 2025 endete, zu lesen, der auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com abrufbar ist und eine ausführliche Erklärung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihrer Verwendung enthält.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge zum Nettogewinn (-verlust) für die drei Monate zum 31. März 2025 und 31. März 2024:

Segmentierte Umsätze

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" am OTCQX Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über das Potenzial von HEALWELL und seinen Partnern, Fortschritte bei KI-Expertentechnologien kontinuierlich zu nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern, sowie über die erwarteten Auswirkungen der Übernahme von Orion Health auf die finanzielle Leistung des Unternehmens, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie "Möglichkeit", "Chance", "ausstehend", "Vorschlag", "weiterhin", "verbessern" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "dürften" oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch die Geschäftsführung sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie von HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, Personal, Produkte, Dienstleistungen, Kunden und Beziehungen von Orion Health zu integrieren; HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren, durchführen und integrieren kann; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und der Zugang zu Finanzmitteln; HEALWELLs Fähigkeit, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Nachfrage nach immer innovativeren Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; die Frage, ob Technologien wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen "FOFI") über die erwarteten vierteljährlichen Einnahmen und bereinigten EBITDA-Beiträge von Orion Health, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie in den obigen Absätzen dargelegt sind. Die tatsächlichen Finanzergebnisse von Orion Health können von den hier dargelegten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein. HEALWELL und sein Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollten sie nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. HEALWELL ist nicht verpflichtet, diese FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Der in dieser Pressemitteilung enthaltene FOFI wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt und dient dem Zweck, weitere Informationen über HEALWELLs voraussichtlichen operativen Betrieb für das kommende Jahr zu liefern. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als die, für die sie hier offengelegt wurden.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79600Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79600&tr=1



