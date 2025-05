FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Getrieben von zeitlichen Verschiebungen habe der Mobilfunker im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Keval Khiroya in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er merkte dabei an, dass erneut wenig in den Aufbau eines eigenen Netzes investiert worden sei./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503