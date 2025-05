WATERFORD, Irland, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), eine weltweit führende Plattform für Online-Casino-Bewertungen und Teil der OneTwenty Group, hat neue Erkenntnisse über die verschärften regulatorischen Rahmenbedingungen für Gewinnspiele in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Jüngste Schritte von Gesetzgebern in New York, Louisiana und Montana deuten auf eine koordinierte Initiative hin, diese alternativen Online-Glücksspielmodelle abzuschaffen oder einzuschränken.

In New York hat der von Senator Joseph Addabbo eingebrachte Gesetzentwurf 5935 den Gesetzgebungsprozess durchlaufen und zielt auf den Betrieb und die Bereitstellung von Plattformen im Stil von Gewinnspielen ab. Der Gesetzentwurf bezieht sich speziell auf Plattformen, die zwei Formen digitaler Währungen verwenden - von denen eine gegen reale Preise eingelöst werden kann -, ein Modell, das derzeit von den staatlichen Aufsichtsbehörden geprüft wird.

Unterdessen hat Louisiana mit dem Senatsgesetzentwurf 181 unter der Federführung von Senator Adam Bass eine ähnlich harte Haltung eingenommen. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, alle Formen von Gewinnspielen zu verbieten, die Casino- oder Sportwettenerlebnisse imitieren, einschließlich der Werbung für solche Dienste und deren Betrieb. Es wurde einstimmig vom Senat des US-Bundesstaates verabschiedet und wird derzeit vom Repräsentantenhaus geprüft.

Montana könnte der erste US-Bundesstaat werden, der ein vollständiges Verbot einführt, wenn der Gesetzentwurf 555 vom Senat verabschiedet wird. Der Gesetzentwurf, der beide Kammern passiert hat, zielt darauf ab, den Betrieb von nicht lizenzierten Gewinnspiel-Websites klar zu definieren und zu verbieten.

"Die Bundesstaaten beginnen eindeutig, sich auf Glücksspielmodelle in Grauzonen zu konzentrieren", erklärte ein leitender Analyst bei MDC. "Diese Gesetzesvorlagen zeigen, wie schnell sich die Rechtslage ändern kann, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Akteure und Betreiber immer einen Schritt voraus sind."

