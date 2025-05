© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Dubai macht Ernst mit der digitalen Zukunft und erlaubt erstmals Krypto-Zahlungen für staatliche Dienstleistungen über eine Partnerschaft mit Crypto.com.In einem wegweisenden Schritt auf dem Weg zur digitalen Vorreiterstadt gab Dubais Finanzministerium am Montag bekannt, künftig Krypto-Zahlungen für staatliche Dienstleistungen über eine neue Partnerschaft mit der globalen Krypto-Plattform Crypto.com zu akzeptieren. Die Vereinbarung wurde am Rande des Dubai FinTech Summit unterzeichnet und markiert einen Meilenstein im Rahmen der "Dubai Cashless Strategy". "Die Integration von Kryptowährungen in den Zahlungsverkehr für Regierungsdienste ist ein Meilenstein - nicht nur für Dubai, sondern …