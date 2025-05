Krypto News: Neue US-CPI Daten werden heute veröffentlicht - darum ist das so wichtig für den Kryptomarkt

Die Veröffentlichung der neuesten US-Verbraucherpreisdaten steht heute an und das ist ein Termin, auf den nicht nur traditionelle Finanzmärkte, sondern auch Krypto-Investoren mit Spannung blicken. Schließlich gilt der CPI als entscheidender Indikator für die Inflation und beeinflusst maßgeblich die Zinspolitik der US-Notenbank. Entsprechend groß ist das Potenzial für Volatilität.

Darum sind die CPI-Daten so relevant

Heute findet in den USA ein auch für den Kryptomarkt relevantes wirtschaftliches Ereignis statt. Es werden nämlich die neuesten CPI-Daten veröffentlicht, die Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA geben. Beim CPI handelt es sich um den Consumer Price Index, also zu Deutsch um den Verbraucherpreisindex. Das ist ein zentraler Indikator zur Messung der Inflation in Volkswirtschaften.

Er misst die durchschnittliche Preisveränderung von Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten konsumiert werden. Der CPI zeigt also, ob die Lebenshaltungskosten steigen oder fallen. Ein Anstieg deutet dabei auf eine steigende Inflation hin, während ein Rückgang sogar eine Deflation bedeuten kann.

Historische Entwicklung des CPIs in den letzten Jahren | Quelle: Investing.com

Die CPI-Daten werden dabei auch von der US-Notenbank FED genau beobachtet, da die CPI-Entwicklung maßgeblichen Einfluss auf ihre Entscheidungen in Sachen Zinspolitik und möglichen Zinssenkungen hat. Ein hoher CPI beziehungsweise ein höher als erwarteter CPI macht Zinssenkungen dabei unwahrscheinlicher, da er eben auf eine steigende Inflation hinweisen würde.

Fällt der CPI jedoch niedriger aus als erwartet aus, werden Zinssenkungen wahrscheinlicher. Sowohl Aktienmärkte als auch der Kryptomarkt reagieren daher verständlicherweise historisch gesehen sehr empfindlich auf den CPI. Vor allem, wenn es zu überraschenden Abweichungen zu den Prognosen kommt, kann mit erhöhter Volatilität gerechnet werden.

14:30 ist mit starker Volatilität zu rechnen

Heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden nun die neuen US-Inflationsdaten in Form des CPI veröffentlicht. Die Erwartungen für die Daten liegen dabei bei 2,4 %. Dementsprechend erwartet der Markt keine Veränderung im Vergleich zum letzten Monat, als der CPI bereits bei 2,4 % gelegen hatte.

Liegt der CPI jetzt also höher als 2,4 %, wäre dies als negativ und bearish für die Märkte zu bewerten. Das könnte die Entscheidung über Zinssenkungen weiter verzögern und besonders schlecht für risikobehaftete Anlagen wie Aktien und eben auch Kryptowährungen sein.

Falls der CPI tatsächlich 2,4 % beträgt, wäre mit sehr geringer Volatilität zu rechnen, da dies eben das antizipierte Szenario ist. Falls der CPI jedoch wider Erwarten sogar geringer als 2,4 % ausfällt, hätte das wahrscheinlich eine deutliche Rallye an traditionellen Finanzmärkten und am Kryptomarkt zur Folge.

Schließlich würde es die Chancen für weitere Zinssenkungen im nächsten FOMC-Meeting erhöhen, was den Märkten dann wiederum neuen Aufschwung geben könnte. Dementsprechend sollten Anleger heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit besonders auf die CPI-Daten achten und im Falle dessen, dass sie offene Futures-Positionen haben, darauf eingestellt sein, dass in dieser Zeit starke Volatilität zu erwarten ist.

Falls der CPI tatsächlich niedriger ausfällt als erwartet, könnte dies zudem eine gute Grundlage für eine Fortsetzung der Rallye schaffen, die der Kryptomarkt in den letzten Tagen ja bereits erlebt hatte. Sollte der CPI sogar deutlich niedriger ausfallen, also nur 2,2 % oder noch weniger betragen, könnte dies Bitcoin sogar in die Nähe eines neuen Allzeithochs, wenn nicht gar erstmals in der Geschichte in Richtung 110.000 $ katapultieren.

Von einer solchen positiven Entwicklung könnten dann auch Krypto-Projekte profitieren, die sich heute noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

