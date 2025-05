Nürnberg (ots) -Preiswert, leistungsstark und ausgezeichnet: NORMA Connect gehört auch in diesem Jahr zu den besten Anbietern im großen Mobilfunktarifvergleich des renommierten Technikmagazins CHIP. Mit dem Prepaid-Tarif "Smart S" überzeugt der Nürnberger Discounter in mehreren Bewertungskategorien und landet mit der Gesamtnote "sehr gut" unter den Spitzenreitern.21 Tarife und NORMA ist vorne mit dabeiDie Expertinnen und Experten von CHIP nahmen insgesamt 21 Prepaid-Tarife im Preisbereich um zehn Euro unter die Lupe. Mit dabei: bekannte Anbieter wie Vodafone, O2 und auch NORMA Connect im Netz der Telekom. Im Fokus der Analyse standen die Kriterien Netzqualität, Ausstattung, Kosten und Service. Der "Smart S"-Tarif von NORMA Connect punktete dabei mit einer Durchschnittsnote von 1,5 und ließ die Konkurrenz damit teilweise deutlich hinter sich. Mit 15 GB Datenvolumen, Allnet-Flat und EU-Roaming bietet der Tarif ein attraktives Gesamtpaket - und das für nur 8,99 Euro je 28 Tage. Damit ist NORMA nicht nur ein verlässlicher Begleiter für Vielnutzerinnen und Vielnutzer, sondern auch eine clevere Wahl für preisbewusste Smartphone-Surfer. Besonders hervorgehoben wurde im Test die hohe LTE/5G-Verfügbarkeit sowie die einfache Handhabung per App - ein Vorteil, der NORMA-Kundinnen und -Kunden maximale Flexibilität bei voller Kostenkontrolle bietet.Mehr Datenvolumen für den gleichen PreisMit dem Tarif "Smart S" bietet NORMA Connect den perfekten Wegbegleiter für jedes Smartphone: Denn während der Preis niedrig ist, steigt das Datenvolumen deutlich an: Statt bisher 10 Gigabyte Datenvolumen sind jetzt 15 Gigabyte inklusive - ohne Aufpreis. Im Rahmen des neuen "Freunde werben" Programms erhalten NORMA Connect Kunden einmalig 10 GB zusätzliches Datenvolumen. Der Discounter reagiert damit auf den wachsenden Bedarf an mobilem Datenvolumen im Alltag.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6032953