Anbieter für Liquiditätsperformance will Vertrauenslücke schließen und CFOs befähigen, Marktschwankungen zu meistern

Kyriba, ein weltweit führendes Unternehmen für Liquiditätsperformance, stellt heute die neue KI-agentenbasierte Lösung TAI vor einen bedeutenden Fortschritt bei der sicheren, konformen Nutzung generativer KI im Finanzbereich. Mit TAI lassen sich die Produktivität und Effizienz in einem Umfeld anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit verbessern.

TAI basiert auf Kyribas Large Language Model (LLM) und mehr als 20 Jahren globaler Liquiditätsdaten. Damit vereinfacht TAI komplexe Arbeitsabläufe, identifiziert Risiken mit prädiktiven Analysen und verbessert die datengesteuerte Entscheidungsfindung in den Bereichen Treasury, Zahlungsverkehr, Risikomanagement und Working Capital.

TAI ist eine Schlüsselkomponente des Trusted AI-Portfolios von Kyriba ausgerichtet darauf, Finanz- und Treasury-Prozesse zu verändern, ohne auf LLM-Integrationen von Drittanbietern angewiesen zu sein. Dieser plattformübergreifende Ansatz legt den Schwerpunkt auf branchenführenden Datenschutz und ermöglicht es Entscheidern, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen, bei denen das menschliche Urteilsvermögen und die Verantwortung im Mittelpunkt stehen.

Der Ansatz von Kyriba zielt direkt auf die "Vertrauenslücke" ab die wachsende Kluft zwischen dem Versprechen der KI-getriebenen finanziellen Transformation und der Angst vor Sicherheits- und Datenschutzrisiken. Eine aktuelle Umfrage von Kyriba* unter CFOs und Treasury-Entscheidern in den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan zeigt, dass zwar 53 der Befragten KI als die wichtigste Veränderung ihrer Rolle in den nächsten fünf Jahren ansehen, aber 76 befürchten, dass Sicherheits- oder Datenschutzrisiken die finanzielle Stabilität ihres Unternehmens untergraben könnten.

"Während viele Anbieter möglichst schnell 'autonome' Finanzlösungen auf den Markt bringen wollen, hören wir auf das, was Führungskräfte wirklich sagen: Die Einführung von KI sollte nicht bedeuten, dass man bei den Sicherheits-, Kontroll- oder Risikostandards im Finanz- und Treasury-Bereich Kompromisse eingehen muss. Da Unternehmen weiterhin mit wirtschaftlicher Volatilität konfrontiert sind, wurde TAI entwickelt, um die Liquiditätsleistung mit schnellen, datengesteuerten Erkenntnissen zu optimieren plus der Gewissheit von Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit", sagte Melissa Di Donato, Vorsitzende und CEO von Kyriba.

TAI wird auf KyribaLive, der jährlichen Kundenkonferenz des Unternehmens vorgestellt, die heute in Orlando beginnt. Auf die Teilnehmer warten Vorträge von Kyriba-Experten, Branchenführern, Partnern und Kunden, darunter Mitglieder des Co-Innovation Labs von Kyriba, die die agentenbasierten KI-Funktionen von TAI in Pilotprojekten getestet haben, wie z.B. Sodexo, Koch, Inc. oder Mews.

"Während die Nutzung von KI zur Steigerung der Effizienz an erster Stelle steht, sind die Sicherheit und der Schutz unserer Daten von größter Bedeutung. Ich schätze es, aus erster Hand zu erfahren, wie Kyriba Transparenz und menschliche Intervention in den Vordergrund stellt. Als Mitglied des Co-Innovation Lab bin ich optimistisch, dass TAI unsere Treasury- und Zahlungsprozesse verbessern kann, und freue mich auf die weitere Entwicklung", so Yoann Kremer, Systems Projects Manager Enterprise Liquidity Management, Sodexo

"Vertrauenswürdigkeit ist für uns zum jetzigen Zeitpunkt von enormer Bedeutung, denn es ist der Dreh- und Angelpunkt für die Einführung von KI. Wir müssen in der Lage sein, festzustellen, ob die "richtige" Antwort auch eine "wahre" Antwort ist. Deswegen ist es im Moment entscheidend, Vertrauen aufzubauen", sagt Meaghan Downs, Senior Analyst, Global Payment Solutions, Koch, Inc.

"Als Scale-up-Unternehmen sind wir sehr anpassungsfähig und agil und wollen dem Trend immer voraus sein. Dies war eine großartige Gelegenheit, um zu sehen, wie wir KI in die Treasury-Workflows integrieren können, indem wir die sich wiederholenden Aufgaben automatisieren und unsere Zeit darauf konzentrieren, produktiver zu sein. So können wir uns auf die Entscheidungen konzentrieren, die wir treffen müssen, um das Unternehmen voranzubringen", sagte Hemant Godhwani, Head of Corporate Finance Treasury bei Mews.

Das Trusted AI-Portfolio von Kyriba wird im Laufe des Jahres um innovative Lösungen wie Cash AI, Invoice AI und Fraud Detection AI erweitert werden.

"Wir hören laut und deutlich, dass Entscheider aus dem Finanzbereich vom Potenzial der Automatisierung begeistert sind aber skeptisch bleiben, was die Kontrolle, die Ethik und die Auswirkungen auf die Mitarbeiter angeht. Die agentenbasierte KI von Kyriba adressiert diese Bedenken direkt mit ihrem integrierten und konformen LLM-Ansatz, der darauf ausgelegt ist, menschliche Erfahrung zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Ich erwarte, dass der Markt dies von ganzem Herzen begrüßen wird", fügt Kevin Permenter, IDC Senior Research Director, Financial Applications hinzu.

Kunden von Kyriba können bereits bei den Kyriba User Groups und KyribaLive Exchange (KLX) Events einen Blick auf TAI werfen. Termine und Orte finden Sie unter kyriba.com.

Die Umfrage wurde vom 18. Februar bis 3. März 2025 von CensusWide im Auftrag von Kyriba durchgeführt. unter 1.000 Finanzvorständen, Treasurern und leitenden Finanzentscheidern in Unternehmen mit einem Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar in den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan.

Über Kyriba

Als weltweit führender Anbieter für Liquiditätsperformance unterstützt Kyriba Finanzentscheider dabei, ihr Liquiditätsmanagement zu optimieren. Unsere Lösungen ermöglichen CFOs, Treasurern und IT-Führungskräften, ihre Liquidität effizient zu verwalten von der Vernetzung über die Absicherung bis hin zur präzisen Prognose. Mit unserer sicheren und skalierbaren SaaS-Plattform automatisieren wir Finanzprozesse intelligent und steigern die Performance von Unternehmen und Banken jeder Größenordnung.

Durch Echtzeitdaten und KI-gestützte Tools wie unsere KI-agentenbasierte Lösung TAI unterstützen wir über 3.000 Kunden weltweit bei der Risikobewertung, Liquiditätsprognose und dem Schutz ihrer Finanzkennzahlen. Als vertrauenswürdiger Partner verarbeiten wir jährlich mehr als 3 Milliarden Banktransaktionen mit einem Volumen von 15 Billionen US-Dollar in mehr als 9.900 Banken. Dabei helfen wir Unternehmen dabei, unternehmensweite Transparenz zu erreichen, finanzielle Stabilität zu gewährleisten und ihre Geschäftsstrategie zu übertreffen.

