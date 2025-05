Die von vielen Anlegern ungeliebte Rally ist in die nächste Phase eingetreten, nachdem China und die USA ihren Zollstreit für 90 Tage auf Eis gelegt haben. In der vergangenen Woche sah es noch so aus, als würde die Rally im S&P 500 ins Stocken geraten. Doch die ersten Erfolge in den Handelsgesprächen und die Entspannung ...

