Rotenburg (ots) -Endlose PowerPoint-Präsentationen, erzwungene Kennenlernspiele und künstliche Gruppendynamik - viele klassische Workshops scheitern daran, dass sie künstlich und wenig inspirierend wirken. Doch wie schafft man es, dass Teams wirklich zusammenwachsen, motiviert und effektiv arbeiten und langfristig besser zusammen funktionieren?Echtes Teambuilding passiert nicht im Seminarraum, sondern durch gemeinsame Erlebnisse, spannende Herausforderungen und sinnvolle Interaktionen. Wer sein Team stärken will, muss neue Wege gehen - weg von Standard-Workshops, hin zu authentischen und erlebnisbasierten Formaten. Eine Möglichkeit, die diese Kriterien erfüllt, sind sogenannte Serious Escape Games. Was es mit dieser Lern- und Teambuildingmethode auf sich hat und warum sie so effektiv ist, wird im folgenden Beitrag dargestellt.Das versteht man unter Serious Escape GamesDer Aufbau von klassischen Workshops ist häufig wenig motivierend. Vorträge oder Präsentationen, die frontal durchgeführt werden, sorgen stattdessen eher dafür, dass die Teilnehmer abschalten. Eine vielversprechende Alternative stellen die sogenannten Serious Escape Games dar. Dabei handelt es sich um ein interaktives Lernformat, bei dem die Teilnehmer nicht nur passiv Informationen präsentiert bekommen, sondern sich die relevanten Inhalte spielerisch in Form von einer spannenden, unternehmensbezogenen Story und fachlichen Rätseln erarbeiten müssen.Häufig beginnen solche Formate damit, dass ein simuliertes Gefahrenszenario präsentiert wird, das es zu lösen gilt. Während des Workshops selbst gibt es keine Brüche - stattdessen werden die Teilnehmer in ein stimmiges Gesamtkonzept eingebunden, in dem sie spielerisch, praxisnah und erlebnisorientiert Erfahrungen machen. Relevante Inhalte werden dabei in eine spannende Geschichte und knifflige Rätsel verpackt - das motiviert und hält die Aufmerksamkeit auch über längere Zeit hoch.Deshalb ist die Lernmethode von Business Escape Games eine sehr effektive MethodeDoch nicht nur die Aufmerksamkeitsspanne verlängert sich deutlich bei spielerischen Lernformaten, auch die Ergebnisse fallen signifikant besser aus als bei klassischen Frontalmethoden. Das liegt daran, dass die relevanten Inhalte durch das Spiel mit positiven Emotionen verknüpft werden - und so länger im Gedächtnis bleiben, wie man in diversen Studien herausfand. Darüber hinaus entstehen durch die integrierten Rätsel Eselsbrücken, die die Teilnehmer dabei unterstützen, Lerninhalte fest zu verankern.Ein weiterer Vorteil von Serious Escape Games ist die Möglichkeit, potenzielle Gefahrensituation oder andere echte Situationen realistisch nachzubilden. Besonders Schulungen zu Themen, die nicht alltäglich sind - wie zum Beispiel Cybersecurity und Sicherheitsunterweisungen -, lassen sich auf diese Weise deutlich effizienter durchführen als durch das bloße Verteilen von Handouts.Deshalb eignen sich Serious Escape Games besonders gut für UnternehmenNeben dem Lernzuwachs bei einzelnen Teilnehmern spricht auch die Stärkung des Zusammenhalts unter den Spielenden für die interaktiven Lernformate. Durch die gemeinsame Lösungssuche und das Bearbeiten der Rätsel und Aufgaben im Team werden sowohl die Kommunikation als auch die Kooperation unter Kollegen gefördert. Das macht solche Formate zu idealen Methoden für Unternehmen. Ein Serious Escape Game überwindet unternehmensübliche Hierarchien, weil alle dasselbe Ziel verfolgen. Außerdem ermöglicht es die spielerische Erprobung neuartiger Technologien wie KI, weil diese auf Wunsch in die Szenarien eingebunden werden.Auch andere Elemente, unter anderem einzelne Rätsel, können auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten werden. So sind zum Beispiel interne Wettkämpfe zwischen verschiedenen Abteilungen, Teams oder Standorten möglich, um die Motivation weiter zu erhöhen.Über Tim Heitmann:Tim Heitmann ist Gründer und Geschäftsführer von Bescape, einem Anbieter maßgeschneiderter Serious Escape Games für Unternehmen. Er entwickelt mit seinem Team innovative Lösungen für Wissenstransfer, Onboarding und Weiterbildung, die herkömmliche Schulungsformate ablösen. Zu seinen Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Lufthansa, UEFA und die Deutsche Telekom. Mehr Informationen unter: https://bescape.de/