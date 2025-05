Leipzig (ots) -Wie gut sind die für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz verantwortlichen Stellen auf einen Ernstfall vorbereitet? Wer ist in der Verantwortung die bestehenden Defizite zu beseitigen? Wie können die Bürger sich vorbereiten? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger, ehrenamtlich Engagierte und ein Bürgermeister mit dem Thüringer Innenminister, einem Katastrophen-Experten und einer IT-Fachfrau bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 14. Mai, 20.15 Uhr, live im MDR-Fernsehen und im Livestream auf MDR.DE.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Georg Maier, SPD, Innenminister von Thüringen- Albrecht Brömme, Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit- Sabine Griebsch, freiberufliche IT-Projektleiterin und -managerin"Krisen durch Sabotage stellen eine ständig wachsende Bedrohung dar", ist sich der Thüringer Innenminister Georg Maier sicher. Ihn stört, dass in Teilen der Bevölkerung ein gewisses Maß an Naivität herrscht, was die Bedrohungslagen angeht - "Katastrophen-Amnesie" nennt Maier das. Albrecht Broemme, Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit, warnt: "Es gibt allein 24.000 Feuerwachen in Deutschland und 800 THW-Liegenschaften, kaum eine davon kann heute bei Stromausfall oder bei Störung der Wasserversorgung betrieben werden." Er fordert, dass der Bund für den nationalen Katastrophenschutz zuständig sein sollte."Tausende Kommunen bundesweit haben extremen Nachholbedarf, was die Sicherheit ihrer IT-Systeme angeht", warnt die IT-Expertin Sabine Griebsch. Bei den zunehmenden Hackerangriffen ginge es auch darum, das Vertrauen der Bevölkerung in Staat und Verwaltung zu untergraben. Sie unterstreicht, dass Kommunen dringend einen Notfallplan benötigen.Fakt ist! Aus Erfurt: "Cyberangriff oder Naturkatastrophe - Vorbereitung auf den Ernstfall"Mittwoch, 24.05.2025, 20.15 Uhr, im Live-Stream auf MDR.DEMittwoch, 24.05.2025, 20.15 Uhr, live im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6032991