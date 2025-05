EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Personalie

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VORSTANDSVORSITZENDER HR. NIKOLAOS LYKOS WECHSELT IN DEN AUFSICHTSRAT, WEITERE ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT



13.05.2025 / 14:40 CET/CEST

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VORSTANDSVORSITZENDER HR. NIKOLAOS LYKOS WECHSELT IN DEN AUFSICHTSRAT, WEITERE ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien, am 13.05.2025 In der heutigen Aufsichtsratssitzung hat der Vorstandsvorsitzende und Kernaktionär der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Herr Nikolaos Lykos, erklärt, dass er in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24.06.2025 zur Wahl in den Aufsichtsrat kandidieren wird. Demgemäß wird er sein Amt als Vorstandsvorsitzender mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 24.06.2025 niederlegen. Darüber hinaus haben in derselben Aufsichtsratssitzung der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Petros Katsoulas sowie die Aufsichtsratsmitglieder Herr Michael Butz und Herr Anastasios Gabrielides ihren Rücktritt aus dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 24.06.2025 erklärt (im Falle von Herrn Anastasios Gabrielides unter der Bedingung, dass in der Hauptversammlung am 24.06.2025 ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt wird). ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel "ACAG" notiert. Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Kontaktperson: Markus Kirchmayr, Group CFO Tel: +43 1 61065 - 384 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Athener Börse (Main Market)



