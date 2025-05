Berlin (ots) -Mit einem starken Jahresauftakt setzt APOTHEKE ADHOC seinen Wachstumskurs fort: Das führende Nachrichtenportal für die Apotheken- und Pharmabranche verzeichnet in den ersten vier Monaten 2025 neue Rekordwerte. Die Zahl der Website-Visits stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 12,62 Millionen auf rund 15,91 Millionen - ein Zuwachs von etwa 26 Prozent. Im April erhöhten sich die Zugriffe von 2,37 Millionen (2024) auf 3,41 Millionen (2025).Die Fachzielgruppen aus Apotheke und Pharma interessieren sich besonders für exklusive Einblicke und aktuelle Themen aus der Apothekenpraxis - zunehmend aber auch für die Neuausrichtung der Gesundheitspolitik sowie die digitalen Entwicklungen seit Jahresbeginn."Die wachsende Reichweite zeigt das Vertrauen, das uns Apotheker:innen und Pharma-Profis entgegenbringen. Unsere Redaktion ist nah dran an den Themen, die den Markt bewegen - ob in der Offizin, in der Gesundheitspolitik oder bei digitalen Entwicklungen. Diese Inhalte spielen wir nicht nur auf unserer Website aus, sondern auch über die sozialen Kanäle - schnell, verständlich und praxisnah, genau dort, wo unsere Leser:innen unterwegs sind", sagt Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC.Unter der redaktionellen Leitung von Nadine Tröbitscher und Patrick Hollstein baut APOTHEKE ADHOC auch seine Präsenz in den sozialen Netzwerken konsequent aus. Die Zahl der Abonnent:innen auf Plattformen wie Instagram, YouTube und weiteren steigt kontinuierlich. Auch das 2024 eingeführte Format APOTHEKE ADHOC Plus wird bereits von mehr als 20.000 Leser:innen aktiv genutzt und durch das tägliche Videoformat Adhoc24 um visuelle Nachrichtenkompetenz ergänzt.Tom Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und CEO der ELPATO Medien GmbH, ergänzt: "Für viele Apothekenteams ist APOTHEKE ADHOC die wichtige und zuverlässige Informationsquelle in turbulenten Zeiten. Die starken Zahlen verdeutlichen die immer größere Relevanz von unabhängiger Berichterstattung im deutschen Apotheken- und Pharmamarkt."Auch im weiteren Jahresverlauf bleibt APOTHEKE ADHOC aktiv am Puls der Branche - unter anderem präsentiert das Nachrichtenportal das bundesweite Event-Format APOTHEKENTOUR sowie die Zukunftskonferenz und Awards der VISION.A am 30. September.Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:Sophie TribulaELPATO Medien GmbH / APOTHEKE ADHOCFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlin030 - 80 20 80 560presse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/6033068