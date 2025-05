Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

Company Name: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2



Reason for the Update

research:

Recommendation: Buy

from: 13.05.2025

Target price: 19,00 Euro

Target price on sight 12 Monate

of:

Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung:

PNE berichtete Q1-Zahlen und hielt eine Telefonkonferenz ab. Die Q1-Zahlen lagen unter den Zahlen des Vorjahres und unseren Prognosen. Der Hauptgrund dafür sind niedrigere Zahlen für das Segment Stromerzeugung aufgrund der schwachen Windverhältnisse. Die starke Bautätigkeit (10 Windparks mit einer Gesamtkapazität von 252 MW) lässt jedoch für den Rest des Jahres eine positive Entwicklung erwarten. Im ersten Quartal hat PNE ihr eigenes Anlagenportfolio nach der Inbetriebnahme von zwei Windparks um 17 MW auf 446 MW erweitert. PNE bestätigte die Guidance für 2025 in Höhe von EUR70 Mio. bis EUR110 Mio. Wir halten an unseren Prognosen und unserem Kursziel von EUR19 fest. Die Empfehlung bleibt Kaufen. Aufwärtspotenzial: 29%.



First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 19.00 price target.



Abstract:

PNE reported Q1 figures and held a conference call. Q1 figures were below the prior year numbers and our forecasts. The main reason for this is lower Power Production segment figures due to weak wind conditions. However, strong construction activity (10 wind farms with a total capacity of 252 MW) bodes well for the remainder of the year. In Q1, PNE expanded its own plant portfolio by 17 MW to 446 MW after commissioning two wind farms. PNE confirmed 2025 guidance of EUR70m - EUR110m. We stick to our forecasts and EUR19 price target. The recommendation remains Buy. Upside: 29%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32582.pdf

