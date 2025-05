DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (09:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Hauptversammlung 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV *** 10:00 DE/K+S AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Traton SE, HV *** 10:15 ES/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Podiumsdiskussion bei Nova Economia Forum *** 11:00 DE/1&1 AG, HV *** 11:15 MA/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu Central Bank Research *** 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:00 DE/Bilfinger SE, HV 14:40 EU/EZB Vorstandsmitglied Cipollone, leitet das Gremium zu Liquiditätsfragen 15:00 DE/Patrizia SE, Analystenkonferenz 1Q *** 15:10 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Konjunkturausblick *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q *** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q *** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorstellung des Finanzstablitätsberichts der Eesti Pank - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

