Boomi, der führende Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, gab heute die Gewinner seiner EMEA-Partnerauszeichnungen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt, die im Rahmen des Boomi Partner Summit 2025 in Dallas, Texas, verliehen wurden. Die Auszeichnungen würdigen innovative Partnerunternehmen in der gesamten Region, die die Leistungsfähigkeit der Boomi Enterprise Platform genutzt haben, um herausragende Kundenergebnisse zu erzielen, die digitale Transformation zu beschleunigen und skalierbare, KI-fähige Datenökosysteme aufzubauen.

Die Preisträger wurden anhand ihrer Fähigkeit ausgewählt, komplexe geschäftliche Herausforderungen kreativ zu lösen, messbare Ergebnisse zu erzielen und nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen für Kunden zu entwickeln, die die End-to-End-Fähigkeiten der Boomi-Plattform nutzen.

"In ganz EMEA stehen Unternehmen unter enormem Druck, zu automatisieren, zu integrieren und innovativ zu sein und gleichzeitig ihre Dateninfrastruktur für eine KI-gesteuerte Zukunft vorzubereiten", so Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Unsere Partner stehen an vorderster Front dieser Transformation. Sie nutzen die einheitliche Plattform von Boomi von der Integration und Automatisierung bis hin zum API-Management und der KI-Orchestrierung -, um Kunden dabei zu helfen, verborgene Werte freizusetzen, Abläufe zu optimieren und in einer komplexen digitalen Welt agiler zu werden."

Die Gewinner des EMEA-Preises für das Geschäftsjahr 2025 in den einzelnen Kategorien sind:

EMEA-Partner des Jahres: Cognizant

Cognizant BeNeLux- und Nordics-Partner des Jahres: Integrations Group Oy

Integrations Group Oy Partner des Jahres für Großbritannien und Irland : GlobalLogic

: GlobalLogic DACH-Partner des Jahres : Easy Data Integration

: Easy Data Integration Partner des Jahres für Frankreich und Südeuropa : VISEO

: VISEO Partner des Jahres für den Nahen Osten und Afrika: TechnePlus

"Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die Kreativität, die technische Exzellenz und die kundenorientierte Denkweise unserer EMEA-Partner. Gemeinsam liefern wir nicht nur Lösungen, sondern versetzen Unternehmen in die Lage, in einer neuen Ära intelligenter Geschäftsabläufe erfolgreich zu sein", fügte McAllister hinzu.

Boomi bietet umfassende, durchgängige intelligente Automatisierungslösungen, mit denen moderne digitale Unternehmen ihre Geschäftsergebnisse effektiv beschleunigen können. Mit einem soliden Kundenstamm von über 23.000 Unternehmen verfügt Boomi über ein globales Netzwerk von mehr als 800 Partnern und arbeitet mit führenden Hyperscale-Cloud-Service-Providern zusammen, um Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation nahtlose Integration und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Über Boomi

Boomi, der führende Anbieter von KI-gesteuerter Automatisierung, unterstützt Unternehmen weltweit bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen und verbindet Systeme nahtlos miteinander und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem Netzwerk von mehr als 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

