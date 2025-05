Der Bitcoin steht wieder über 100.000 US$ und die Strategy-Holding von CEO Michael Saylor kauft weiter beständig Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen. Bietet sich derweil eine ideale Einstiegschance für Investoren? Strategy kauft weiter Bitcoin Der Kurs des Bitcoins hat sich zuletzt deutlich von seinen Tiefs erholt und dementsprechend konnte ebenfalls die Aktie der Holdings Strategy partizipieren. Letztere hat übrigens trotz des Anstiegs in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...