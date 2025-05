TreeFrog Therapeutics ist das erste Unternehmen, das eine klinisch einsetzbare Verabreichungsstrategie für 3D-Mikrogewebe in der Zelltherapie öffentlich vorstellt.

Nach vierjähriger Entwicklungszeit überwindet das validierte Gerät und die Verabreichungsstrategie die Herausforderungen von 3D-Formaten und nutzt vorhandene stereotaktische Komponenten, um die Einführung durch einfache Schulungen zur Verabreichung zu unterstützen.

TreeFrog Therapeutics, ein französisches Biotech-Unternehmen, das sich auf Zelltherapie spezialisiert hat, ist das erste Unternehmen, das eine klinisch einsetzbare Verabreichungsstrategie für die 3D-Mikrogewebe-Zelltherapie vorstellt. Der validierte Ansatz wurde für die Zelltherapie mit 3D-Neuralmikrogeweben zur Behandlung der Parkinson-Krankheit demonstriert.

Die Parkinson-Krankheit ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Es handelt sich um eine fortschreitende Erkrankung, die durch den Verlust dopaminerger Neuronen mit einer Mischung aus motorischen Symptomen (Bradykinesie, Rigidität, Ruhetremor) und nicht-motorischen Symptomen (kognitive Defizite, Stimmungsstörungen, Müdigkeit) gekennzeichnet ist. Die derzeitigen Behandlungsmethoden bieten lediglich eine Linderung der Symptome. Der Bedarf ist enorm, da sich die Prävalenz in den letzten 25 Jahren auf schätzungsweise 10 Millionen Betroffene verdoppelt hat und sich bis 2050 voraussichtlich noch einmal verdoppeln wird1 ,2

Die Forschung zu Zellersatzstrategien für die Parkinson-Krankheit läuft seit Jahrzehnten, und die vielversprechenden Ergebnisse der Zelltherapie bei dieser Krankheit haben zu einer dynamischen Landschaft klinischer Studien geführt. Seit 2021, als es 5 Studien zur Parkinson-Krankheit gab, wurden 15 neue Studien initiiert oder geplant3

Die meisten Zelltherapien basieren auf Einzelzell-Suspensionen, die zwar vielversprechend sind, aber mit spezifischen Herausforderungen wie einer erhöhten Zelltodrate aufgrund von Anoikis konfrontiert sind. Als potenzielle Lösung haben sich 3D-Formate der nächsten Generation wie die von TreeFrog entwickelten neuralen Mikrotissues herauskristallisiert, da das Mikrotissue selbst ein Netzwerk bildet, das die Zellen schützt und die Transplantation erleichtert.

Peter Andersen, Chief R&D Officer bei TreeFrog Therapeutics, kommentierte: "Ich freue mich sehr, zum ersten Mal eine validierte Verabreichungsstrategie für eine Zelltherapie mit 3D-Mikrogewebesystemen vorstellen zu können. Die Entwicklung hat vier Jahre gedauert, und ich bin stolz auf das, was das funktionsübergreifende Team erreicht hat. 3D-Formate haben ein enormes Potenzial, aber das Team musste auch Herausforderungen wie eine schnellere Sedimentation bewältigen, um eine Homogenisierung und eine genaue Dosierung zu gewährleisten. Das Team konzentrierte sich außerdem auf die Entwicklung eines Geräts unter Verwendung bestehender Komponenten, das die Einweisung von Neurochirurgen und ihren Teams in die Anwendung erleichtern wird."

Um mehr über diese Verabreichungsstrategie zu erfahren, können die Teilnehmer der ASGCT die Postersession besuchen und sich mit Peter Andersen austauschen:

Datum: 15. Mai 2025

Uhrzeit: 17:30 19:00 Uhr

Veranstaltungsort: Posterhalle vor Ort

Titel: Entwicklung einer Verabreichungsstrategie für neuronale Mikrogewebe bei Parkinson-Zelltherapie (Nr. 2039)

Über TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics ist ein in Frankreich ansässiges Biotech-Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das Millionen von Patienten mit Parkinson-Erkrankung Zugang zu Zelltherapien ermöglichen will. TreeFrog verfolgt einen einzigartigen Ansatz in der Entwicklung von Zelltherapien und bringt Biophysiker, Zellbiologen und Bioproduktionsingenieure zusammen, um die Herausforderungen der Branche zu bewältigen die Herstellung und Differenzierung von Zellen in beispielloser Qualität und zu beispiellosen Kosten. Um seine Mission "Zelltherapie für alle" zu erfüllen, verfolgt TreeFrog ein Geschäftsmodell, das eigene Therapieprogramme und Partnerschaften mit führenden Biotech- und Industrieunternehmen umfasst. Seit 2021 hat das Unternehmen 82 Millionen US-Dollar aufgebracht, um eine Pipeline von Stammzelltherapien in der regenerativen Medizin voranzutreiben.

www.treefrog.fr

