adidas: Umsatzerlöse im ersten Quartal gesteigert | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.05.2025

adidas - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Ticker: ADS

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 217,20 EUR Marktkapitalisierung 38,96 Mrd. EUR Umsatz 2024 23,68 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 30,31 % KGV 2025* 26,99 4 Wochen Performance - 2,21 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025* 1,44 % Branche Sportartikel

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern konnte die Umsatzerlöse im 1. Quartal 2025 um 13 Prozent auf 6.153 Mio. EUR steigern. Das EBITDA steig im Betrachtungszeitraum sogar um 62 Prozent auf 897 Mio. EUR, beim Betriebsergebnis konnte adidas um 82 Prozent auf 610 Mio. EUR zulegen. Die Bruttomarge hingegen blieb mit 52,1 Prozent mehr oder weniger unverändert. Die operative Marge erhöhte sich jedoch von 6,2 Prozent auf 9,9 Prozent.

Den größten Umsatzzuwachs konnte adidas im 1. Quartal in den emerging Markets ausweisen. Hier stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 870 Mio. EUR. Der größte Markt für adidas ist nach wie vor Europa, wo der Konzern im Betrachtungszeitraum fast 2.000 Mio. EUR umgesetzt hat. Der nordamerikanische Markt ist mit 1,184 Mio. EUR Umsatz, genauso wie der chinesische Markt mit 1.029 Mio. EUR Umsatz praktisch nur halb so groß. Allerdings ist die operative Marge in China mit 29,1 Prozent überdurchschnittlich hoch. In Nordamerika erwirtschaftete adidas im 1. Quartal 2025 nur eine operative Marge von 6,9 Prozent, was noch einmal weniger ist als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (7,4 Prozent)

Das Segment Schuhe ist nach wie vor der wichtigste für adidas. Hier erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz v on 3.740 Mio. EUR, bei der Bekleidung sind es 1.968 Mio. EUR und bei den Accessoires und der Ausrüstung wurden 424 Mio. EUR umgesetzt (Zahlen jeweils für das 1. Quartal 2025)

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist aber sehr gut erkennbar, dass das Papier bis November übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Es ging in einer Bandbreite von gut 40 EUR in einer Box seitwärts. Erst im Dezember nahm der Kaufdruck zu. Es ging in den Dunstkreis der 240 - 245 EUR, wo sich die Aktie festsetzen konnte. Mitte Februar konnte sich das Wertpapier mit einem GAP up über die 250 EUR-Marke schieben und festsetzen. Das Hoch (263,60 EUR), das Mitte Februar formatiert wurde, ist nachfolgend abverkauft worden. Die Schwäche in den letzten Handelswochen war ausgeprägt, wie gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Es ging zunächst zurück in den Bereich der 220/210 EUR und im Handel bis Anfang April zurück in den Bereich der 175 EUR. Das Papier konnte die Verluste in den letzten Handelswochen zum Teil wieder kompensieren. Es ging im Zuge dessen wieder über die 210 EUR-Marke.

Die Aktie ist im Rahmen der langen Seitwärtsphase im Bereich der SMA20 (aktuell bei 204,20 EUR) - SMA50 (aktuell bei 222,34 EUR) seitwärts gelaufen. Der Rücksetzer im November 2024 wurde von der SMA200 (aktuell bei 228,49 EUR) gestützt; von hier aus ging es wieder aufwärts. Nachdem das Jahreshoch formatiert war wurden alle drei Durchschnittslinien wieder aufgegeben. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die SMA50 Ende Februar noch etwas Support geboten hat, der aber nicht ausgereicht hat. Nach dem das Jahrestief bei 175,20 EUR festgestellt war, konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Es ging im Zuge dieser Erholungsbewegung wieder über die SMA20 bis an die SMA50. Der Tagesschluss gestern wurde im Dunstkreis dieser Linie formatiert...

