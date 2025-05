Frankfurt (www.fondscheck.de) - In dieser Woche ist das Angebot an ETFs im Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt um neun ETFs erweitert worden, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (ISIN IE000I9HGDZ3/ WKN DBX0W1) investiere in Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 23 Industrieländern weltweit, wobei bestimmte Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen würden. ...

