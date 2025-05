Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Seit 1. Mai 2025 ist Magdalena Ujwary Teil der Geschäftsführung der Impact Asset Management GmbH (IAM), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Erweiterung des Führungsteams ist ein weiterer Schritt zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Erste Asset Management GmbH (EAM) und IAM, nachdem EAM mit Dezember 2024 100% der Anteile an IAM übernommen hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...