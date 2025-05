Erfurt (ots) -Die Frühjahrsstaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) geht in die entscheidende Phase: Von ursprünglich 16 Schulklassen, die sich in den Vorrunden der Schulbattles beweisen konnten, haben sich acht Klassen für die nächste Runde qualifiziert. Sie stehen bereit, um sich einen Platz im Superfinale zu sichern. Zu sehen sind die Wochenshows ab dem 16. Mai 2025 immer freitags um 19:30 Uhr auf allen KiKA-Plattformen.Die teilnehmenden Klassen stellen sich smarten Herausforderungen, die volle Konzentration, Geschick und Teamgeist erfordern. Im Studio des KinderMedienZentrums in Erfurt stehen sich in vier Folgen jeweils zwei Schulklassen im Duell gegenüber und messen sich bei tricky Quizfragen, spannenden Experimenten und actionreichen Studio-Spielen. Wer erreicht das begehrte Superfinale und geht den nächsten Schritt auf dem Weg zur besten Klasse Deutschlands? Moderiert werden die Wochenshows im Wechsel von Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell.Diese acht Schulklassen spielen in den Wochenshows um den Einzug ins Superfinale:- Klasse 6b der Katholischen Marienschule aus Potsdam (Brandenburg)- Klasse 6LF3 des Elisabeth-Gymnasium aus Eisenach (Thüringen)- Klasse 7b des Otto-von-Taube-Gymnasium aus Gauting (Bayern)- Klasse 7s des Werner-Heisenberg-Gymnasiums aus Riesa (Sachsen)- Klasse 6b der Papageno Grundschule aus Berlin- Klasse 6g des ahfs Christlichen Gymnasiums Uhlenhorst aus Hamburg- Klasse 7d der Leibnizschule aus Wiesbaden (Hessen)- Klasse 7c des Städtischen Willi-Graf-Gymnasiums aus München (Bayern)Während der Wochenshows kann die KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html) wieder als spannendes Second-Screen-Angebot genutzt werden: Im Mitspielmodus quizzen die Fans live mit und erleben die spannende Atmosphäre des Studios hautnah auf ihrem Smartphone oder Tablet. Außerdem stehen im "Quizcamp" der App auch in einem "Die beste Klasse Deutschlands"-Spezial jede Menge Fragen zu verschiedensten Themen für das mobile Training bereit.Im großen Superfinale von "Die beste Klasse Deutschlands" treten die vier besten Klassen der Wochenshows noch einmal gegeneinander an. Der Abschluss der Frühjahrsstaffel mit vielen spannenden Gästen wird am 7. Juni 2025 um 8:20 Uhr im Ersten und am 13. Juni um 19:30 Uhr auf allen KiKA-Plattformen und in der ARD-Mediathek gezeigt.Die Termine der Frühjahrsstaffel 2025 von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:- Ab 16. Mai 2025: Vier Wochenshows, immer freitags, 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player- 7. Juni 2025: Superfinale um 8:20 Uhr im Ersten, in der ARD Mediathek, auf kika.de und im KiKA-Player- 13. Juni 2025: Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD Mediathek"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/dbkd-staffel-einundzwanzig-100.html)Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 532 8Charlotte Rüterrueter@foolproofed.deTel: +49 1573 0958813Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6033156