IQM Quantum Computers, ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, hat bekannt gegeben, dass es seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Südkorea im Juni 2025 ausbauen wird, nachdem das erste Quantensystem an der Chungbuk National University (CBNU) installiert wurde.

From left to right: Ben Lee and Mikko Välimäki of IQM Quantum Computers, Professor Kim Kiwoong of Chungbuk National University, Jyri Järviaho, Ambassador of Finland to South Korea, Jaana Tuomi, of Enter Espoo, Guensuk Ko of CBIST