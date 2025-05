DJ PTA-News: Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.: Tagesordnung für die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung

Uelzen (pta000/13.05.2025/15:30 UTC+2)

Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G., Uelzen

Tagesordnung

für die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.

am Donnerstag, dem 26. Juni 2025, 11:00 Uhr, im "Holdenstedter Hof", Holdenstedter Str. 64, 29525 Uelzen

TO 1 Begrüßung TO 2 Geschäftsbericht und Rechnungsabschluss für das 152. Geschäftsjahr 2024 einschließlich der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates TO 3 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung 2024 TO 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates TO 5 Beschlussfassung Bestellung Wirtschaftsprüfer TO 6 Wahlen zur Mitgliedervertreterversammlung TO 7 Aktuelle Themen TO 8 Sonstiges

Uelzen, den 09. Mai 2025

Der Vorstand

Brammer-Rahlfs Fischer Unger

