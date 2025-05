Miramar, Fla. (ots/PRNewswire) -Führendes Exosomen-Biotechnologieunternehmen macht Fortschritte bei den weltweiten Bemühungen um eine Verlängerung der gesunden menschlichen LebensspanneKimera Labs, Inc. ist ein Pionier auf dem Gebiet der therapeutischen Exosomen-Biotechnologie und ist stolz darauf, seine Auswahl als Halbfinalist im prestigeträchtigen, mit 101 Millionen Dollar dotierten XPRIZE Healthspan-Wettbewerb bekannt zu geben. Mit diesem Meilenstein wird die bahnbrechende Arbeit von Kimera bei der Entwicklung innovativer exosomenbasierter Therapeutika gewürdigt, die darauf abzielen, die gesunden, aktiven Jahre des menschlichen Lebens deutlich zu verlängern.Der ursprüngliche XPRIZE, der 2004 vergeben wurde, schuf ein neues Modell für die Lösung großer Herausforderungen in einem offenen, anreizbasierten Wettbewerb. Mit der Bereitstellung von 10 Millionen Dollar für die private Raumfahrt hat sie die kommerzielle Raumfahrtindustrie ins Leben gerufen und bewiesen, dass kühne Ziele, klare Regeln und eine weltweite Beteiligung bahnbrechende Innovationen in jedem Bereich vorantreiben können.XPRIZE Healthspan, das im Jahr 2023 von XPRIZE ins Leben gerufen wird, ist eine globale Initiative, die darauf abzielt, Durchbrüche in Wissenschaft und Technologie zu beschleunigen, die die Gesundheitsspanne des Menschen erhöhen - die Lebenszeit, die er bei guter Gesundheit verbringt. Kimera Labs gehört zu den 40 besten Teams, die aus über 660 registrierten Bewerbern aus 58 Ländern ausgewählt wurden - eine Elitegruppe von Innovatoren, die daran arbeiten, die Zukunft des Alterns und der Gesundheitsversorgung zu verändern.Das 2012 gegründete Unternehmen Kimera Labs ist international für seine bahnbrechenden Exosomen-Produkte in klinischer Qualität und seine führende Rolle in der regenerativen Wissenschaft bekannt. Kimera verwendet eine von der FDA zugelassene perinatale MSC-Zelllinie, die vor dem COVID-Verfahren als Einzelspender entwickelt wurde, und produziert in seinem 27.000 m² großen Werk gereinigte, zellfreie Exosom-Biologika. Die FDA-geprüfte, cGMP-konforme Anlage in Miami setzt einen neuen Standard für Reinheit, Sicherheit und Potenz. Das Vorzeigeprodukt XoGlo® ist für klinische Studien der Phase I/IIa zur Behandlung des akuten Atemnotsyndroms (ARDS) nach COVID zugelassen. Damit unterstreicht Kimera sein Engagement, validierte Therapien zur Geweberegeneration, Immunmodulation und zum gesunden Altern voranzutreiben."Wir fühlen uns geehrt, als Halbfinalist bei XPRIZE Healthspan anerkannt zu werden", sagte Duncan Ross, PhD, Gründer und Geschäftsführer von Kimera Labs. "Dieser Erfolg spiegelt das jahrzehntelange Engagement unseres Teams für wissenschaftliche Exzellenz, Innovation und unsere Mission wider, das Potenzial von Exosomen zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit und Langlebigkeit zu nutzen. Wir haben heute das Potenzial, mehr als 100 oder sogar 300 Jahre alt zu werden, und die Kooperationen, die aus diesem XPRIZE-Wettbewerb hervorgehen werden, werden uns dorthin bringen."Im Rahmen des Wettbewerbs hat sich Kimera Labs mit Dr. Sheldon Jordan und dem Regenesis Project zusammengetan, um seine hyperisolierte perinatale Exosomen-Technologie mit fokussiertem Ultraschall niedriger Intensität für das Gehirn zu kombinieren. Diese neuartige Plattform hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt, die von der Gruppe im Oktober 2023 in Nature Scientific Reports veröffentlicht wurden und die das Potenzial haben, altersbedingte Krankheiten zu lindern, die Geweberegeneration zu fördern und die allgemeine Vitalität zu steigern."XPRIZE Healthspan ist eine entscheidende Gelegenheit, die globale Gesundheit voranzubringen", sagte Dr. Jordan. "Wir freuen uns, mit Kimera Labs zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich des gesunden Alterns zu beschleunigen."Der XPRIZE Healthspan wird im Jahr 2030 mit der Verleihung des Hauptpreises an das Team enden, das die vielversprechendste und am besten skalierbare Lösung für die Verlängerung der Lebenserwartung und die Verbesserung der Lebensqualität weltweit vorweisen kann.Informationen zu Kimera Labs, Inc:Kimera Labs wurde 2012 von Duncan Ross PhD gegründet und ist ein führendes Exosomen-Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Exosomen-Therapeutika spezialisiert hat. Kimera verfügt über eine von der FDA zugelassene präkovide perinatale MSC-Zelllinie für einen einzigen Spender und über mehr als ein Jahrzehnt wissenschaftlicher Erfahrung. Das Unternehmen arbeitet in einer von der FDA kontrollierten und GMP-zertifizierten Anlage in Miramar, Florida, mit einer Fläche von 27.000 m². Kimera treibt die Exosomenforschung voran und setzt sich für Innovation, Präzision und die Verbesserung der menschlichen Gesundheit über die gesamte Lebensspanne ein.Informationen zum Regenesis-Projekt: Das Regenesis-Projekt des Neurologen Sheldon Jordan MD ist aktiv an zahlreichen klinischen Forschungsstudien beteiligt, die Patienten Zugang zu modernsten therapeutischen Verfahren wie fokussiertem Ultraschall, TMS und Lichttherapie bieten. Unsere laufenden klinischen Studien befassen sich mit Krankheiten wie Demenz, Parkinson-Krankheit, traumatischen Hirnverletzungen, Angstzuständen, Depressionen und Zwangsstörungen sowie chronischen Schmerzen und Koma.Informationen zu XPRIZE: XPRIZE ist der anerkannte Weltmarktführer bei der Konzeption und Durchführung von groß angelegten Wettbewerben zur Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit mehr als 30 Jahren demokratisiert unser einzigartiges Modell crowd-sourced Innovation und wissenschaftlich skalierbare Lösungen, die eine gerechtere und reichhaltigere Zukunft beschleunigen. Spenden Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie mit uns eine Welt des Überflusses unter xprize.org.Informationen zu Exosomen: Exosomen sind 80-130 nm große Sekrete aus allen Zelltypen, die Signalstoffe wie Proteine und RNA enthalten. Kimera Labs entwickelt Exosomenprodukte aus vielen Zellquellen, einschließlich mesenchymaler Stammzellen, für den therapeutischen Einsatz. Erfahren Sie mehr über Exosomen unter exosomes.com.Erleben Sie den Unterschied, den Kimera macht: das Original-Exosom seit 2014. Weitere Informationen unter www.kimeralabs.com

Pressekontakt:Kimera Labs,Inc.,Andrew Hernandez,+1 (305) 454-7836,andrew.hernandez@kimeralabs.com