© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Nach deutlichen Kursrückgängen in den vergangenen Monaten konnten einige US-Techs einen starken Rebound verbuchen. Ari Wald, Analyst bei Oppenheimer, sieht nur bei zwei dieser Aktien weiteres Kurspotenzial.Gegenüber CNBC-Sendung sprach Wald am Montag über seine Einschätzungen zu Apple, Meta Platforms und Stanley Black & Decker. Drei Aktien, die von der jüngsten Markterholung besonders profitierten. Apple legte am Montag sechs Prozent zu, nachdem sich die USA und China auf eine vorübergehende Zollpause geeinigt hatten. Die Vereinigten Staaten senken demnach ihre Abgaben auf chinesische Produkte auf 30 Prozent, während China die Zölle auf US-Waren auf zehn Prozent reduziert. Die Meldung …