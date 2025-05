Plugsurfing ist einer der größten Anbieter von Ladeservices für Elektrofahrzeuge in Europa.

AMSTERDAM, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, ein global ausgerichtetes Hightech-Automobilunternehmen, ist eine strategische Partnerschaft mit Plugsurfing, einem der größten Anbieter von Ladeservices für Elektroautos in Europa, eingegangen, um Zugang zu über 940.000 Ladepunkten in 27 Ländern zu erhalten. Damit entsteht ein leistungsstarkes, transkontinentales Ladenetzwerk, das Europa und Asien verbindet.

Die Zusammenarbeit mit Plugsurfing wurde vom Vorsitzenden und CEO von XPENG, He Xiaopeng, während der "Global Brand Night" in Hongkong bekannt gegeben. Durch die Nutzung des aggregierten Netzwerks von Plugsurfing in Europa ermöglicht XPENG seinen Nutzern ein nahtloses End-to-End-Ladeerlebnis über das Fahrzeugsystem und die XPENG-App - einschließlich Navigation und Bezahlung mit einem Klick.

Die Zusammenarbeit mit XPENG und Plugsurfing vereint 500 führende Anbieter von Ladediensten in der EU, um XPENG-Kunden ein fortschrittliches Ladenetzwerk zur Verfügung zu stellen. Plugsurfing unterstützt über 940.000 Ladepunkte in 27 europäischen Ländern und deckt derzeit mehr als 85?% der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Region ab. Eine kontinuierliche Erweiterung ist im Gange.

Plugsurfing stellt XPENG sein Produkt Drive API (Application Programming Interface) zur Verfügung, um Ladestationsdaten wie Echtzeitverfügbarkeit, Preise, Fernstart/-stopp, kartenbasierte Aktivierung, Bezahlung und Quittungserstellung zu integrieren.

Unter Nutzung der robusten API von Plugsurfing hat XPENG die Benutzererfahrung eigenständig entwickelt und optimiert, um europäischen Fahrern einen besseren Service zu bieten. Funktionen wie intelligente Filterung, Planung von Langstreckenfahrten und Sprachsuche sind auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten und werden kontinuierlich aktualisiert, um den sich ändernden Reisegewohnheiten gerecht zu werden.

XPENG-Kunden können über den Touchscreen des Fahrzeugs ganz einfach nach Ladestationen suchen und dorthin navigieren. Das Display zeigt wichtige Informationen wie die Entfernung zu den Ladepunkten, die Anzahl der Anschlüsse, die Ladeleistung und die Preise an, sodass man unterwegs ganz einfach die beste Option findet.

An der Ladestation angekommen, kann der Ladevorgang von der Aktivierung bis zur Zahlung und Quittung ganz einfach über die XPENG-App oder eine Ladekarte von Plugsurfing abgewickelt werden. Bestehende XPENG-Kunden müssen sich nur einmal in der App mit ihrer E-Mail-Adresse und ihren Kreditkartendaten registrieren, um sofort auf diese Funktion zugreifen zu können. Neue XPENG-Besitzer erhalten außerdem eine kostenlose Ladekarte, mit der sie jede Station im Plugsurfing-Netzwerk nutzen können.

Gemäß dem Vertrag mit Plugsurfing werden Nutzern nur die tatsächlichen Strom- und Parkkosten in Rechnung gestellt, ohne zusätzliche Gebühren.

XPENG wurde im Jahr 2014 gegründet. Seit dem Eintritt in den europäischen Automobilmarkt in Norwegen im Jahr 2021 tätigt XPENG umfangreiche Investitionen in Europa. Das Unternehmen hat fortschrittliche Technologien und Lösungen eingeführt und ist derzeit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Irland, Polen und Italien tätig. In Kürze wird es auch in Österreich, der Schweiz, Tschechischen Republik und Slowakei vertreten sein und strebt eine weitere Expansion an.

XPENG wurde 2014 gegründet und ist ein führendes chinesisches Unternehmen für KI-Mobilität, das intelligente Elektrofahrzeuge entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet und sich an eine wachsende Zahl technikaffiner Verbraucher richtet. Angesichts des rasanten Fortschritts der KI strebt XPENG eine weltweite Führungsposition im Bereich der KI-Mobilität an. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge durch modernste Technologie anzuführen und die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Um das Kundenerlebnis zu verbessern, entwickelt XPENG intern seine fortschrittliche Fahrerassistenztechnologie (ADAS) und sein intelligentes In-Car-Betriebssystem sowie Kernfahrzeugsysteme wie den Antriebsstrang und die elektrische/elektronische Architektur (EEA). XPENG hat seinen Hauptsitz im chinesischen Guangzhou und unterhält außerdem wichtige Niederlassungen in Peking, Shanghai, Silicon Valley und Amsterdam. Die intelligenten Elektrofahrzeuge werden hauptsächlich in den Werken in Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong hergestellt. XPENG ist an der New Yorker Börse (NYSE: XPEV) und der Börse von Hongkong (HKEX: 9868) notiert.

