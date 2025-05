Die Reform der Grundsteuer betrifft rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland. Viele Eigentümer empfinden das Ergebnis als ungerecht. Laut einer neuen Umfrage zahlen zwei Drittel mehr. In welchen Bundesländern die Abgabenlast am stärksten gestiegen ist Die Untersuchung: Eine großangelegte Umfrage von WISO Steuer, Marktführer für Steuersoftware in Deutschland, hat mehr als 46000 konkrete Fälle analysiert. Demnach zahlen zwei Drittel der Grundsteuerpflichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...