Mediamarkt und Saturn wollen künftig noch enger zusammenrücken. Dadurch sollen primär Kund:innen profitieren, die bei beiden Händlern shoppen. Was sich für euch ändert, erfahrt ihr hier. Für Kund:innen von Mediamarkt und Saturn steht eine große Neuerung an. Am 11. Juni 2025 werden die beiden Marken näher zusammenrücken und bislang getrennte Konten zusammenführen. Das berichtet unter anderem das Mydealz Magazin. Eine der Neuerungen durch die Umstellung ...

