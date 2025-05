© Foto: AXINO Capital

Die Börsen feiern! Grund ist eine vorläufige Zoll-Einigung zwischen den USA und China. Doch Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, warnt auf wallstreetONLINE TV vor verfrühter Euphorie."Ein Tweet reicht, und alles ist wieder vorbei", sagt Willhöft. Der Deal läuft nur 90 Tage, danach kann er jederzeit platzen. In der Zwischenzeit zahlen Unternehmen weiterhin hohe Importzölle - 30 Prozent in den USA, 10 Prozent in China. Auch die US-Notenbank erwarte trotz der Einigung steigende Preise und eine Abschwächung der Konjunktur. Trotzdem greifen viele Privatanleger wieder beherzt zu. Laut Daten der Bank of America dominieren derzeit nicht Profis, sondern Kleinanleger das Marktgeschehen. Willhöft …