Baden-Baden (ots) -Fortsetzung der erfolgreichen ARD-Serie / ab 28. Mai 2025 in der ARD MediathekDie "Nachtstreife" ist zurück in Mainz. Die fünfte Staffel der erfolgreichen ARD-Doku-Soap begleitet die aus den ersten drei Staffeln bekannten Mainzer Polizistinnen und Polizisten während ihrer nächtlichen Einsätze. Nach den spannenden Fällen der vierten Staffel aus Hamburg (NDR) erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Mainz wieder eine große Bandbreite an Einsätzen: vom bewaffneten Raubüberfall bis hin zur Obduktion einer Leiche in der Rechtsmedizin. Alle sechs neuen Folgen gibt es ab 28. Mai in der ARD Mediathek zu sehen.Auf "Nachtstreife" in MainzIn der fünften Staffel berichten die Beamt:innen der Schutzpolizei, des Kriminaldauerdienstes und der Autobahnpolizei über ihr polizeiliches Vorgehen und geben Einblicke in ihre Gefühlswelten, wenn sie mit herausfordernden Themen wie Rassismus, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Trunkenheitsfahrten und Tod konfrontiert werden. Dabei kehren aus den vorherigen Staffeln bekannte Gesichter zurück: Dominic Gillot, Kevin Gugenheimer, Sarah Schräder, Jonas Horder, Lena Bottlender, Gerwin Schwiersch, Paul Wiens, Sebastian Obermeier und Dominik Muders sind wieder dabei. Als Neuzugang kommt Polizeikommissarin Anja Ramesh dazu.Fünfte Staffel der "Nachtstreife" in der ARD Mediathek"Nachtstreife" ist eine Produktion von Die Company LS Media GmbH. Die fünfte Staffel wurde im Auftrag des SWR produziert. Die Dreharbeiten fanden von April 2024 bis August 2024 statt. Alle sechs Folgen sind ab 28. Mai in der ARD Mediathek verfügbar. Außerdem sind sie als Doppelfolgen am 11., 18. und 25. Juni um 23:30 Uhr im SWR zu sehen.