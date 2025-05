DJ Vonovia platziert Wandelanleihen über 1,3 Milliarden Euro

DOW JONES--Vonovia hat die am Morgen angekündigten Wandelanleihen erfolgreich am Markt untergebracht. Wie der im DAX notierte Wohnimmobilienkonzern mitteilte, hat er zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelanleihen bei institutionellen Investoren platziert und erzielt damit einen Bruttoerlös von 1,3 Milliarden Euro.

Die erste Serie von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von 650 Millionen Euro wird am 20. Mai 2030 fällig, die zweite Serie in gleicher Höhe am 20. Mai 2032. Die Anleihen der ersten Serie werden bei Fälligkeit zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 106,43 Prozent ihres Nennbetrags zurückgezahlt, was einer jährlichen Rendite bis zur Fälligkeit von 1,25 Prozent entspricht. Bei Wandlung beträgt der anfängliche Wandlungspreis 39,41 Euro, was einer Prämie von 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 28,15 Euro entspricht.

Bei der Serie B beträgt der aufgezinste Rückzahlungsbetrag 106,49 Prozent des Nettbetrags und entspricht damit einer Rendite von 1,75 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einer Prämie von 45 Prozent über dem Referenzaktienkurs.

Die Anleihen werden in neue und/oder bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft wandelbar sein. Der Nettoerlös ist für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden gedacht.

May 13, 2025 11:10 ET (15:10 GMT)

