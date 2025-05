Das rumänische Energieunternehmen OMV Petrom betreibt nun an der Autobahn 1 bei Miercurea Sibiului den nach eigenen Angaben größten Schnellladestandort des Landes. Insgesamt stehen 34 Schnellladepunkte bereit, jeweils 17 in jeder Richtung. 18 Ladepunkte mit jeweils bis zu 400 kW sind für E-Lkw vorgesehen, die anderen 16 mit je bis zu 300 kW für E-Autos. Um die beiden Standorte - in jeder Richtung an der Autobahn A1 - nicht zu überlasten, steht eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...