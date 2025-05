Stuttgart (ots) -Der Verwaltungsrat des SWR hat in seiner Sitzung am 13. Mai der erneuten Berufung von Dr. Alexandra Köth als Juristische Direktorin zugestimmt.Stuttgart. Am 13. Mai 2025 hat der Verwaltungsrat des SWR der erneuten Berufung von Dr. Alexandra Köth als Juristische Direktorin zugestimmt. Alexandra Köth ist seit September 2020 Juristische Direktorin und hatte sich seitdem die Leitung des Justitiariats im Top-Sharing-Modell geteilt, zuletzt mit Frauke Pieper. Ab 1. September 2025 wird sie das Justitiariat des SWR mit Sitz in Mainz allein und in Vollzeit führen.Das Justitiariat des Südwestrundfunks ist für alle Rechtsangelegenheiten des SWR zuständig: Die Bandbreite reicht vom Rundfunkverfassungsrecht über Telemedien- und Programmrecht, Arbeits- und Urheberrecht bis hin zu Spezialgebieten wie dem Marken- oder Titelschutzrecht.Kai Gniffke, SWR Intendant:"Alexandra Köth verantwortet mit außerordentlichem Engagement, juristischer Exzellenz und strategischer Weitsicht die juristischen Angelegenheiten des SWR. Sie hat in den vergangenen Jahren entscheidend zur rechtssicheren, modernen und zukunftsorientierten Weiterentwicklung des SWR und der ARD beigetragen. Die erneute Berufung durch den Verwaltungsrat unterstreicht, dass sie genau die Richtige für die Herausforderungen dieser Zeit ist."Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des Verwaltungsrats:"Ich freue mich sehr, dass der Verwaltungsrat heute erneut Dr. Alexandra Köth das Vertrauen für ihre Tätigkeit als Juristische Direktorin des SWR ausgesprochen hat. Sie hat zudem während des ARD-Vorsitzes als Leiterin der Juristischen Kommission herausragende Arbeit geleistet und mit ihrer Expertise maßgeblich zur Stabilität und Handlungsfähigkeit der ARD beigetragen. Gerade in herausfordernden Zeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann sich der SWR glücklich schätzen, sie als Juristische Direktorin und Mitglied der Geschäftsleitung weiter an Bord zu haben."Zur Person:Am 24. Januar 1973 geboren, studierte Alexandra Köth von 1992 bis 1998 Rechtswissenschaften in Mannheim. Anschließend war sie von 1998 bis 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mannheim und promovierte 2001 mit einem zivilrechtlichen Thema. Von 2001 bis 2003 absolvierte Alexandra Köth das Referendariat (u. a. in Edinburgh/Schottland) und schloss mit dem zweiten Staatsexamen ab. 2003 wechselte sie als Juristin in das Justitiariat des SWR in Mainz und wurde 2020 zur Juristischen Direktorin des SWR ernannt.Weitere Informationen unter: http://swr.li/dr-alexandra-koethNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6033236