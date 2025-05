Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 13. Mai, Maximilian Rüdisser als Vertreter der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) für die laufende Mandatsperiode vom 3. Juli 2022 bis 2. Juli 2026 als Mitglied in die Statistikkommission bestellt. Er ersetzt Brigitte Haas, die für die LIHK Einsitz genommen hatte und nun aus der Kommission ausscheidet.In der Statistikkommission sind neben der Vorsitzenden Franziska Frick-Kunz (Leiterin Amt für Statistik) die Mitglieder Andreas Brunhart (Liechtenstein-Institut), Carmen Dahl (Internationaler Liechtensteiner Presseclub), Lilit Keucheyan (Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband), Dietmar Lampert (Konferenz der Gemeindevorsteher), Alicia Längle (Verein für Menschenrechte in Liechtenstein), Maximilian Rüdisser (LIHK) und Luzius Stricker (Leiter Daten & Statistik, Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden) sowie Mario Schädler (Amt für Statistik) als beratendes Mitglied tätig.Die Regierung dankt Maximilian Rüdisser für seine Bereitschaft, in der Statistikkommission mitzuwirken und wünscht ihm bei dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 7437Eve.Beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931586