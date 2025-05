Bitcoin News: 'BTC Miner können der Nachfrage nicht nachkommen'

In den letzten Wochen hat das Interesse an der Krypto-Welt vonseiten der Investoren wieder stark zugenommen. Zwischenzeitlich wurde Bitcoin fast für 106.000 US-Dollar gehandelt und viele Analysten gehen davon aus, dass ein neues BTC-Allzeithoch bereits in den kommenden Tagen oder Wochen erreicht werden könnte. Dieses lag bisher bei circa 109.000 US-Dollar.

Allerdings scheint es derzeit ein kleines Problem im Bitcoin-Netzwerk zu geben, denn das Interesse der Krypto-Anleger am BTC-Token scheint einfach zu groß zu sein. Das behauptet zumindest John D'Agostino, Head of Strategy bei Coinbase. Dies könnte langfristig einen massiven Einfluss auf den Bitcoin Kurs haben.

Die Nachfrage steigt zu schnell: Wie reagiert der BTC-Token?

In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC erklärte D'Agostino unter anderem, warum die Nachfrage nach Bitcoin so stark zugenommen hat und was die Konsequenzen daraus sein könnten. Hierbei wies er darauf hin, dass im vergangenen Jahr vorwiegend die institutionellen Anleger dafür gesorgt haben, dass es zu einer merklichen Verknappung am Krypto-Markt gekommen sei. Wortwörtlich erklärte er: "Bitcoin Miner können der Nachfrage nicht länger nachkommen."

Ein neuer Block auf der Bitcoin-Blockchain wird aktuell ungefähr alle zehn Minuten erstellt, wodurch alle zehn Minuten 3,125 BTC-Token an die BTC-Miner verteilt werden. Diese können dann die Token als Belohnung dafür verkaufen, dass sie ihre Rechenleistung zur Berechnung der komplizierten Aufgaben bereitgestellt haben. Theoretisch kommen im Schnitt also alle zehn Minuten 3,125 BTC auf den Markt.

Der Bitcon (BTC) Kurs des vergangenen Monats (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings ist die Nachfrage wesentlich höher: Nicht nur Kleinanleger haben in den USA seit Januar 2024 in die Bitcoin-Spot-ETFs investiert, wodurch laut den aktuellen Zahlen von The Block aktuell über 924 Milliarden US-Dollar in den Krypto-Markt geflossen sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch immer mehr Unternehmen weltweit auf Bitcoin als Wertanlage setzen und so versuchen, das eigene Portfolio zu diversifizieren. Dies sorgte zuletzt für eine besonders starke Nachfrage am Markt, wodurch der Preis gestiegen ist.

Langfristig könnte dieses Phänomen für einen noch stärkeren Preisanstieg als in den vergangenen Wochen sorgen. Einige Krypto-Experten gehen sogar davon aus, dass der aktuelle Preis von 103.000 US-Dollar bis zum Ende des laufenden Jahres mehr als verdoppelt werden könnte. Davon profitieren in erster Linie BTC-Investoren, aber auch Käufer des weltweit ersten Bitcoin-Meme-Tokens BTC Bull ($BTCBULL) würden dann belohnt werden. Schließlich wurde das junge Krypto-Projekt eng an das Schicksal von Bitcoin gekoppelt und verschenkt zum Beispiel Bitcoin-Airdrops, sobald der Kurs neue Meilensteine erreicht.

Meme-Coin-Hype auf der Bitcoin-Blockchain: Was bietet BTC Bull?

Das Konzept von BTC Bull setzt auf steigende Bitcoin Kurse: Erreicht der BTC-Token zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar, so erhalten Anleger, die BTCBULL-Token halten, Bitcoin-Airdrops. Ebenfalls interessant ist die Idee, dass regelmäßig BTCBULL-Token verbrannt werden, um für eine künstliche Verknappung am Markt zu sorgen und so den Preis stabil zu halten beziehungsweise für steigende Kurse zu sorgen.

Immer dann, wenn das BTC-Allzeithoch um weitere 25.000 US-Dollar angewachsen ist, werden diese Verbrennungen durchgeführt. Auch dadurch profitieren BTCBULL-Investoren von steigenden Bitcoin Preisen.

Besuche den Vorverkauf des Bitcoin-Meme-Tokens BTC Bull!

Der Presale des BTCBULL-Projekts läuft bereits seit einigen Wochen und mittlerweile wurden über 5,6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Das zeigt das große Interesse am weltweit ersten Meme-Coin mit Bitcoin-Fokus.

Hinzu kommt ein erstes Staking-Angebot für den jungen BTCBULL-Token: Wer noch heute in den BTC Bull Coin investiert, kann diesen direkt anlegen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 73 Prozent erhalten. Dadurch wird ein erstes passives Einkommen ermöglicht, bevor der offizielle Coin Launch überhaupt durchgeführt würde. Es könnte sich also durchaus lohnen, einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen, sich näher mit dem Meme-Coin zu beschäftigen und rechtzeitig zu investieren.

Kaufe jetzt BTCBULL-Token!

