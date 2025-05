Die US-Aktienmärkte sind wieder in den Rally-Modus übergegangen, nachdem China und die USA deutliche Entspannungssignale im von Trump angezettelten Zollstreit verkündet haben. Der US-Leitindex S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq 100 knüpfen am Dienstag an ihre starken Vortagesgewinne an. Beide Indizes setzen damit ihre Rallye fort und stehen kurz davor, eine V-Erholung zu vollziehen, d.h. ...

